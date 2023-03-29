  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

29/03/2023

零售基金不會直接買CoCo Bond

#理財 #CoCo Bond #基金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　上日提到，我跟姊妹Jessica談到CoCo Bond的問題。我告訴她，CoCo Bond的英文全名是Contingent Convertible Bond，中文一般譯做應急可換股債券，屬於銀行的一級資本（Tier 1 Capital），但這是用來補充銀行本身的一級資本，所以又稱為Additional Tier 1 Capital，即額外一級資本。

 

　　我又告訴Jessica，這類應急可換股債券跟普通的可換股債券在結構上很相似，但當中最大的分別是，應急可換股債券的換股權利，不在債券持有人，而在債券發行人！

 

　　而且，當發行人要求妳換股時，必定是財政出現問題的時候。而且，當最極端情況出現時，發行人甚至可以不要求妳換股，直接將這些債券報廢，以協助發債人渡過難關，因此稱為應急可換股債券！

 

　　Jessica聽到我這樣說，便感到很驚訝，認為那會有人願意買這些高風險的債券？！

 

　　「其實是有的，因為這些債券十分高息。妳可以想像，在前幾年低息周期時，買這些債券可以收高息！而且，剛才所說的惡劣情況，基本上也十分罕見。再者，這些債券也不是我們一般投資者可以參與的。據我瞭解，主要是機構投資者，例如保險公司，基金經理或專業投資者才會買這些債券，而他們買之前也會做過全面分析。」

 

　　「但世事真的無常，我聽到都驚，可以一夜間血本無歸，似乎比買股票更加恐怖呢！」

 

　　「是的，這次瑞士央行和瑞銀集團的做法，最引起市場爭議的，就是債權人的權益，竟然排在股東之後，這是違反一般人的認知。」

 

　　「何謂權益比股東更後？」

 

（AP）

 

　　「或許反過來說妳會更易明白，即是當一家公司清盤時，把公司的資產變賣，應該是先還錢給債權人，即使在今次事件中，這類CoCo Bond的持有人要排在其他債權人之後，但總應該是股東之前。但妳看今次的結果，瑞信的股東雖然也損失慘重，股價比高峰期時跌了九成，但股票最終不用變廢紙，現在有瑞銀收購，可能有機會翻生呢！」

 

　　「正是呢！但我想起，妳剛才說，基金經理有機會買這類債券，我有買股票和債券基金的，我的基金有機會買入這些CoCo Bond嗎？」

 

　　「妳買的是零售市場的基金？」

 

　　「應該是吧，我是經銀行買的。」

 

　　「如果是這樣，妳的基金可以肯定不會直接買這類CoCo Bond，但間接就不敢保證。」

 

　　「間接？」

 

　　「是的，因為賣給零售投資者的基金，當然不可以買入只有機構投資者才可以買的產品。但我不能排除是否會間接買了，即是妳的基金買入一家公司的股票，例如銀行或保險公司，她或許會買入瑞信，或其他金融機構發行的CoCo Bond呢！但我相信，即使有，數量也不會太多，暫時來說，也未聽過有公司因為買入大量這些債券而導致財務危機呢！」

 

　　「嗯，明白了，但如果是這樣間接，也應該對我沒有太大影響吧！」

 

　　「是的，我認為，妳不用太擔心的！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #CoCo Bond #基金

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk