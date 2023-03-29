職場女王Son姐 | 一代不如一代？用昔日方式管理新世代，問題百出！永不過時管理之道，八個字講完！

不論那個年代都總會有一代不如一代的說法。這個說法套在以前世界行得慢的時候，某程度上還講得通，不過套在今日以光速運行的世界，完全不合時宜。話雖如此，一代不如一代今日依然站得住腳，不過其意義意思和昔日大相逕庭，以前的一代不如一代，是下一代不如上一代，今日的一代不如一代，是上一代不如下一代。

以前的好打得，是捱得苦受得氣抵得餓，是人搵工不是工搵人，教育不普及，除了養活自己，還要養活家人家族，在沒有bargaining power的情況之下，刻苦耐勞靠工時換收入。時至今日，有工冇人做，原因很簡單，工種及工作模式都出現了翻天覆地的變化，不是一定要日日返工才有收入的，freelance、project base、 part-time、contract，甚至創業，各適其適，打工仔不是只能夠為別人打工。再加上社會富庶了，生仔一個起兩個止，父母養得起子女一世有餘，當然有條件選擇工作還有做與不做的自由。

世界變了，時代轉換了，工作對新世代的意義，和以前當然不一樣了，要求當然亦不一樣了。可是肯面對事實作出改變的企業公司老闆上司管理層，沒有幾多，用昔日已經過時的管理方針模式，去管理新世代，當然問題百出。管理層和員工之間的立場愈來愈對立，矛盾紛爭愈來愈激烈白熱化，各行各業都大呻難請人，政府都要出盡法寶大叫口號要搶人才，如何收拾殘局是好？

今日的香港，面對的困境不是人才流失咁簡單，是人手都缺乏，職場需要革新，管理需要破舊立新。在工業年代的社會，員工的生產力肉眼看得見，多勞多得用時間計工資最公平。但在科技發達靠用腦和電腦、24小時不論何時何地都可以接受message睇email，上下班時間如何作準？工時究竟怎樣釐定？

如果可以讓員工選擇work from home或者彈性時間上班，縮短工時增加假期福利，吸引力肯定大增。以我自己新開的餐廳為例，縮短營業時間，一個月六日全店關門，一個月做少一個禮拜生意，點搞得掂？數是這樣計，但實際上為了要日日開門，早餐做到晚餐，人手最少多一倍，去邊度搵？靠part-time炒散，頂了人頭頂不了服務質素。要維持質素做好口碑談何容易？但一旦出事，顧客是不會理會亦不會包容，管他是還是part-time炒散，都是餐廳的事！決定全店一齊休息，是權衡輕重之下作出的決定。

知人善用，以人為本，是永不過時的管理之道。