  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳

29/03/2023

職場女王Son姐 | 一代不如一代？用昔日方式管理新世代，問題百出！永不過時管理之道，八個字講完！

#職場小貼士 #Son姐 #Part Time #職場 #Contract #合約制 #管理 #一代不如一代 #彈性上班 #以人為本 #搶人才 #知人善用 #新世代 #Work from home #炒散 #福利 #工搵人 #辦公室貼士 #人搵工 #Freelance #創業 #Bargaining power
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　不論那個年代都總會有一代不如一代的說法。這個說法套在以前世界行得慢的時候，某程度上還講得通，不過套在今日以光速運行的世界，完全不合時宜。話雖如此，一代不如一代今日依然站得住腳，不過其意義意思和昔日大相逕庭，以前的一代不如一代，是下一代不如上一代，今日的一代不如一代，是上一代不如下一代。

 

　　以前的好打得，是捱得苦受得氣抵得餓，是人搵工不是工搵人，教育不普及，除了養活自己，還要養活家人家族，在沒有bargaining power的情況之下，刻苦耐勞靠工時換收入。時至今日，有工冇人做，原因很簡單，工種及工作模式都出現了翻天覆地的變化，不是一定要日日返工才有收入的，freelance、project base、 part-time、contract，甚至創業，各適其適，打工仔不是只能夠為別人打工。再加上社會富庶了，生仔一個起兩個止，父母養得起子女一世有餘，當然有條件選擇工作還有做與不做的自由。

 

　　世界變了，時代轉換了，工作對新世代的意義，和以前當然不一樣了，要求當然亦不一樣了。可是肯面對事實作出改變的企業公司老闆上司管理層，沒有幾多，用昔日已經過時的管理方針模式，去管理新世代，當然問題百出。管理層和員工之間的立場愈來愈對立，矛盾紛爭愈來愈激烈白熱化，各行各業都大呻難請人，政府都要出盡法寶大叫口號要搶人才，如何收拾殘局是好？

 

　　今日的香港，面對的困境不是人才流失咁簡單，是人手都缺乏，職場需要革新，管理需要破舊立新。在工業年代的社會，員工的生產力肉眼看得見，多勞多得用時間計工資最公平。但在科技發達靠用腦和電腦、24小時不論何時何地都可以接受message睇email，上下班時間如何作準？工時究竟怎樣釐定？

 

　　如果可以讓員工選擇work from home或者彈性時間上班，縮短工時增加假期福利，吸引力肯定大增。以我自己新開的餐廳為例，縮短營業時間，一個月六日全店關門，一個月做少一個禮拜生意，點搞得掂？數是這樣計，但實際上為了要日日開門，早餐做到晚餐，人手最少多一倍，去邊度搵？靠part-time炒散，頂了人頭頂不了服務質素。要維持質素做好口碑談何容易？但一旦出事，顧客是不會理會亦不會包容，管他是還是part-time炒散，都是餐廳的事！決定全店一齊休息，是權衡輕重之下作出的決定。

 

　　知人善用，以人為本，是永不過時的管理之道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#職場小貼士 #Son姐 #Part Time #職場 #Contract #合約制 #管理 #一代不如一代 #彈性上班 #以人為本 #搶人才 #知人善用 #新世代 #Work from home #炒散 #福利 #工搵人 #辦公室貼士 #人搵工 #Freelance #創業 #Bargaining power

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk