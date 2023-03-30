【美股星期三】BABA新六大業務 邊範有望成集團新金蛋？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國兩年期短債回升至4厘以上，拖累隔晚美股全線走弱；對息口敏感的科技股受挫下，納斯達克綜合指數一度挫1.14%，收市跌幅收窄至不足1%。即使現時債息回升，亦不代表外圍銀行業風波影響完全消退？仍要留意哪些風險因素？債息倒掛情況持續，惟美國經濟仍未一如市場預期般步入衰退期，反映債息倒掛的指標性已大不如前？市場焦點落在中概股阿里巴巴（BABA）身上，受集團重組消息帶動，隔晚美股股價大升逾14%。新六大業務中，哪項最有機會跑出、率先分拆上市？預料分拆上市模式如何？股神巴菲特旗下巴郡以逾2億美元增持370萬股西方石油（OXY），反映他看好油價仍有上升空間？惟內地疫後經濟復甦情況未及市場預期，對油價方向有何指標性？

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