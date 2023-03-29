企業數位化轉型最重要一環是甚麼？人才及創科環境相互成就，最大限度發揮優勢

數碼改變生活，陸續體現在現實日常生活下的服務、就業、創業、企業與社會治理等方面，改變著人們一直以來的生活方式，大批智慧應用場景落地，融入大眾生活，代表著數碼讓生活變成更美好的新景象。

數碼服務，無處不在。數碼化助創新創業起航。數碼娛樂、電競、人工智慧、金融科技、智慧生活、網路安全、大數據、區塊鏈及等多元化應用及科技範疇的初創及創科技企業，能促進初創互相協作及交流。

創科環境給予人的最好感受，因為人才競爭說到底是人才與環境同時的競爭，要落實好配套措施，營造良好的服務環境 -「歸屬感」。讓可人才真正有「心隱」的感覺。助人才適應新環境，搭建讓人才盡量施展的舞臺，讓人才擁有歸屬感，多一份幸福感，工作上多一份獲得感，人與人之間有一份信任，人才就能積極發揮作用。

創科的發展縮短了人與人之間距離，科技可以融入生活的點滴中，初創是推動創新發展的主力軍，注入新能量、輸入新血液、讓科技「活」起來。充分發揮把各領域創新能力增強。

數碼港在2023 年 3 月 24 日及25日一連兩日舉辦「數碼港互動招聘博覽 2023」，以實體配合虛擬的混合形式進行，扶助有志投身創科行業的青年，踏上理想的發展道路。是次招聘博覽以「Kickstart Your Tech Career」為主題，匯聚超過 150 間企業及初創，提供近 1,500 個創科職位空缺，當中包括新興熱門科技如 Web3、區塊鏈、NFT、STEAM教育以及數碼藝術等，另外亦特設專門實習機會予未有科技相關經驗但有志投身創科界的畢業生。求職者亦可於數碼港綜合招聘平臺「iTalent」瀏覽 博覽相關的職位，並在平臺上與僱主直接交流。

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數碼港主席陳細明表示：「數碼港招聘博覽作為『數碼港學院』的年度重點項目，為科技企業和有志投身創科的朋友提供有效的配對平臺，增強科技及廣泛行業的發展動能。招聘博覽亦是一個非常好的跳板，讓不同學業及專業背景的青年朋友和求職人士，探索科技領域廣闊 的發展機會。創科產業的技術需求越來越多元化，不但需要科技專才，對業務拓展、設計等非科技類的人才需求，更有明顯增加。希望掌握不同技能的朋友好好把握機會，為職業發展 發掘更多可能性。」

香港作為一個國際化的大都市，經濟金融中心，在法律秩序、國際化、生活環境、創新文化以及稅收政策方面都比較有優勢。香港進一步開放產研結合，一方面吸引人才，打通人才的上升通道，另一方面推動技術創新及商業應用。

人才與環境相互依存，相互成長，相互成就。充分營造更優人才環境，最大限度發揮人才優勢，有效助力香港高質量發展。

「栽下梧桐樹，引得鳳凰來」正正是數碼港作為初創的搖籃寫照，經過多年發展，已有不少跨國公司進駐，數碼港商場一直積極提供多元的餐飲選擇，包括格調典雅的中菜廳「鍾菜館」、推動Farm to Table 的fusion 西餐「Interval Café」、提供由本地自家製湯水、小食及便當的鴻福堂CAFE 概念店 「HFT Life」。數碼港及「數碼港培育計劃」初創企業Rice Robotics與健康品牌鴻福堂旗下最新café概念店 HFT Life合作，於商場採用機械人送餐服務，引入「零接觸」機械人Cybo點餐送餐服務，不單可以保持防疫距離，讓餐廳員工可以騰出更多時間提供貼心服務，提升營運效率。為熱愛新科技的顧客，呈獻「零接觸」體驗！

企業數位化轉型，人才是至關重要的一環。打破傳統的局限，敢於創新才能找到出口！