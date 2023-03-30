擇日有用嗎？瞄準天時趨吉避凶！計劃大事要避開3種日子：絕日、離日、破日！

擇日有用嗎？計劃出行、策劃大事、搶佔先機，這些日子不可不知！



4月是旅遊旺季，你計劃了出行嗎？



凡事講天時地利人和，擇日這門玄學，就瞄準天時這一瓣，務求趨吉避凶。



3月16日，香港機場出現大混亂，上千人迫爆離境大堂，皆因機場電腦系統「死機」。



是日為破日。



當天是癸酉日，酉與卯沖，遇上今年是卯（兔）年，本月是卯月，剛巧電腦系統發生故障又是在酉時（早上5時至7點），酉屬金（如利斧）、卯屬木，一斧連環飛劈三木，結果大家「一鑊熟」！



這正是歲破月破時破，極為不吉。玄學上認為破日諸事不宜，唯一可做的是「破屋壞垣」，即拆屋拆牆，這天最宜搞破壞，因此既搞亂了乘客的洽商行程（阻住發達），也破壞了旅客的春遊興致（阻住享樂）。



擇日的作用，就是盡量選適合的時機、避開有衝擊的日子。



大家選擇日期做紅白二事，或各類大事，例如出行（古時這是大事，不像今時話飛就飛）、搬屋、動士、裝修、買屋、簽重要合約、策劃大規模活動等，必須避開破日、絕日，離日。



離日是春分、秋分、夏至、冬至四個節氣前一日，原因是這些日子五行之氣不流通，引至許多事情不協調。1998年7月6日赤鱲角香港國際機場啟用，當日是離日，結果運作果然「甩甩離離」，電腦故障致多班航機延誤，旅客無法從顯示屏知悉登機閘口、航班編號和抵達時間等資料，令有些旅客錯過登機時間，是日的行李分流也罷了工，大量旅客無法取回行李，數千件行李滯留在抵港大堂、無人認領。同時機場還有冷氣不足、公用電話未接駁、空運貨站服務一度中斷等問題，大量貨物積壓在機場，結果要重用啟德舊機場的貨運服務。本來是香港回歸的「省招牌」之作，誰料「丟清架」！



離日會甩離，絕日又真係幾絕。絕日是立春、立夏、立秋、立冬前一天，這四天是四季的分界線，例如立春，春屬木、冬屬水，立春前一日便是水絕、等待木旺，這天很有趣，我研究過不少例子，當日人的氣色大都朦朦朧朧，但等到翌日立春，氣色便清朗起來。氣色朦朧，腦子也不見得會特別靈光，這天應該讓大腦放假。



我們計劃大事，不要選絕日、離日、破日，這些日子都可以在通勝查到。避了凶日，選了吉日，是否就萬事成就呢？答案當然是不啦，試問是否所有擇日成婚的夫婦都白頭到老、恩愛纏綿呢？但揀了吉日，事情會順利一點、拗撬也少一點。反之，選了破日、絕日、離日，可能天氣不好、人呢脾氣不好、機呢運作不好。總之，阻頭阻勢，甩頭甩髻、零舍蔽翳、千祈唔好制！



