麗晶酒店人氣Afternoon Tea回歸！維港Panorama景超吸睛彩色三文治、精緻甜點！即睇下午茶試食報告

近月重開的香港麗晶酒店，客房在3月才開放預訂，但多間餐廳已率先營業，除了最最最人氣、主打自助餐的Harbourside港畔餐廳，必試還有坐擁180度維港海景的大堂酒廊！早在洲際酒店年代，這裏已經是港女最愛的歎下午茶勝地，皆因坐在大堂酒廊，任何角度都睇到海景，環境攞滿分！



再度回歸的麗晶酒店大堂酒廊，保留了招牌弧形落地玻璃幕牆，坐在米色、棕褐色調的沙發上歎住茶欣賞180度迷人的維港景色，感覺輕鬆舒適，chill到極。這裏的下午茶每日由12pm開始供應，menu上沒太多資料，全因酒店行政糕餅總廚楊焯賢Andy堅持不時不食，大部分蛋糕、點心都按當季的時令食材製作，不定期又推出新款式，所以每次前來都有新驚喜。



採訪當日，初嘗麗晶酒店的初春主題下午茶，加入多款時令生果炮製而成，像甜點有APPLE青森蘋果啫喱、CHERRY車厘子慕絲、PISTACHIO開心果泡芙。最喜歡開心果泡芙，每啖都是濃郁的堅果味，口感豐富有層次，開心果控大愛！鹹點則供應蟹肉牛油果、黑松露芝士、魚子醬及煙三文魚酸忌廉口味三文治，由麵包至餡料都是自家製作，如配搭黑松露Brie芝士的番茄軟包，質地柔軟香噴噴，簡單又美味。



下午茶當然不少得英式鬆餅，Andy用上法國名牌牛油BEILLEVAIRE、日本低筋小麥粉製作，吃起來鬆軟富牛油香；可配搭自製濃縮奶油或時令果醬。不只糕點款式，這裏的果醬也常隨季節轉換，例如初夏特別用上日本日向夏柑製作果醬，香甜開胃，相當有心思。另外瑪德蓮蛋糕則加入了本地鴨腳蜜，同樣切入口清甜鬆軟。



下午茶除了可選加拿大品牌TEALEAVES的茶酩，亦可額外加配Bellini雞尾酒（$1,028／ 兩位）、Brut Duval Leroy Femme de Champagne香檳（$1,428／兩位），對住靚景慢慢 chill！豪華一點，不妨多點個法國精品魚子醬Kaviari Kristal（$1,200／30 克），一嘗奢華版下午茶。意猶未盡，大堂酒廊的甜品櫃還找到12款件裝蛋糕，有蜂蜜、檸檬、朱古力、茉莉、梨等口味，件件精緻，可以再打包回家繼續歎！



大堂酒廊



地址︰九龍梳士巴利道 18 號香港麗晶酒店大堂

供應時間︰下午茶— 12pm-6pm

電話︰2313 2313

網址︰https://hongkong.regenthotels.com/zh-hant/the-lobby-lounge/