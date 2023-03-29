大阪血拼攻略｜關西Outlet 4大推介！三井Outlet門真4月新登場／睇到海景15分鐘到機場／鄰近有馬溫泉浸完再血拼

往日本旅行，去outlet掃貨基本上是指定行程！東京都內沒有outlet，近郊那些都比較偏遠，車程要1-2小時，不太方便。但大阪及關西的outlet就非常就腳，很多坐JR或電車便可以直達，而且有新outlet即將開幕，令人很難抗拒誘惑，大家還是準備好彈藥拖喼去掃貨吧！



關西outlet推介01｜三井Outlet Park大阪門真︰4月17日開業！ Charles & Keith首次登陸日本Outlet



2023年大阪新景點之中，最矚目應該是位於門真的大型複合商業設施——三井Shopping Park Lalaport門真及三井Outlet Park大阪門真，這次三井兩大品牌（Lalaport及MOP）首次合作開商場，所以無論是日本人還是外國遊客都很期待4月17日的來臨！全場約有250間店舖，outlet shop約佔其中100間，品牌包括adidas、BEAMS、mont-bell、nano．universe、New Balance、Nike、URBAN RESEARCH ware house等，當中Charles & Keith更是首次登陸日本Outlet，fans一定要去掃貨！





三井兩大品牌Lalaport及MOP首次合作開商場，有冷氣又不用擔心打風落雨，最適合香港人！（圖片來源：三井Outlet Park）



餐飲方面，場內有多間餐廳、cafe及food court，最有趣應該是設有到一個名為「黑門市場」的美食區，內有創業118年的水產名店「深廣」、老舖咖哩店「New Daruni」等等，去過大阪日本橋黑門市場的朋友，可以來這裡看看會否吃得比較適！或者大家會問，門真究竟喺邊？位置在大阪的東北面，坐京阪電車或大阪Monorail可以直達 ，由梅田或心齋橋出發，約半個鐘就到，頗為方便。





場內設有「黑門市場」美食區，可以一次過食到多間大阪老舖的美食。（圖片來源：三井Outlet Park）





Lalaport內最注目的商店是再次登陸日本的FOREVER21，香港的朋友都不妨去看看。（圖片來源：三井Outlet Park）

三井Outlet Park 大阪門真

地址：大阪府門真市松生町204-3

營業時間：10am—8pm

網址：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport-mop-kadoma

交通：京阪本線或大阪Monorail「門真市駅」步行約8分鐘



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