政府研建造業輸入外勞 消息：或繞過勞顧會

【晴報專訊】本港多個行業現人手荒。勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會表示，將針對明顯人力不足的行業積極考慮輸入勞工，當中包括建造業及運輸業。有消息指，政府擬設立專責小組，讓建造業在毋須勞工顧問委員會審批下輸入外勞，最快下半年實施。政府回應指，若有「特別計劃」將參考現時院舍輸入護理員的做法。發展局則指，正參考建造業議會上月發表的人力預測報告數據，制定應對策略，當中包括因應需要引入非本地資源。

建造業早前預計，未來5年人手將嚴重短缺。

孫玉菡昨在立法會提到，新一輪人力資源推算將於今年中展開，屆時當局會評估不同產業未來人力供求趨勢和人力資源短缺情況。他指，勞福局會在今年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，而發展局及運輸及物流局亦正評估及檢視相關行業人力資源最新情況，目標是今年中或之前就人力資源問題提出整全策略及初步建議，也會檢視如何改善「補充勞工計劃」運作。

擬參考院舍護理員特別計劃

惟昨有消息指，政府打算准許建造業以「特別計劃」輸入數千名外勞，更毋須勞工顧問委員會審批。政府回應指，如相關政策局推出有關特別計劃，會參考院舍輸入護理員特別計劃。發展局則表示，正參考建造業議會上月發表的人力預測報告數據，制定應對人手需求策略，包括善用本地人力、加強培訓和因應需要引入非本地資源等，將適時交代。

建造業總工會權益主任吳偉樑指，本港涉消防、冷氣、電力控制工程的人手較不足，惟目前本港僅剛步入復常，市面工程量仍未回復全盛期，質疑相關研究都顯示本港數年後更多大型工程上馬後，才有機會人手不足，現時就輸入外勞將剝奪本地工人飯碗。他又批評，如政府繞過勞顧會輸入外勞，有如直接廢除勞顧會，強調政府仍有不少善用人手方法，如調動工程時間、加強培訓工人可「一工多用」等。

選委會界別立法會議員林振昇亦質疑，現行輸入外勞機制更易讓社會監察，即使某段時間人手不足，仍可經現行計劃加名額。

建造業議會回應指，早前發表的人力預測已預期未來5年人手將嚴重短缺，歡迎一切協助提升行業生產力措施。

另孫玉菡昨透露，「高才通」截至本月14日共接獲逾1.7萬宗申請，當中逾萬宗獲批，現正分析相關數據，以評估需否調整計劃細節。