爆MIRROR新團規每月開會 盧瀚霆親揭買手袋減壓

【晴報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）剛拍畢電影《盜月者》的日本外景，Edan昨早已返港準備出席晚上首映禮。而Anson Lo則會合其他隊友在日本繼續開工。Anson Lo離港前接受鄭裕玲的電台訪問，分享他及MIRROR一些鮮為人知的秘密。

Anson Lo完成電影《盜月者》後，會合姜濤、李駿傑和柳應廷展開另一項工作。

完成電影《盜月者》拍攝後，白只、張繼聰和Edan一起食拉麵慶功。（IG圖片）

盧瀚霆早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》錄音訪問，由於他曾因發燒而把訪問改期，之前出席活動又因頭暈不適入院檢查，Do姐笑他身體孱弱，同時關心其生活習慣。Anson Lo表示：「如果唔使開工，會瞓到下午兩、三點自然醒，不過就凌晨兩、三點先瞓。」他透露很愛宅在家，「我沖完涼最鍾意瞓喺地下，望住天花板，會有一種好平靜嘅感覺。」Do姐問他有沒有一些喜歡做而不敢承認的事？Anson Lo尷尬表示︰「買手袋，都算係一個減壓嘅方法，但係我又唔係好想承認，其實呢樣嘢無對與錯，最緊要無傷害到人。」隨後問到遇過粉絲做過令他最驚喜的事？Anson Lo說︰「有一次有位神徒（Anson Lo粉絲）面對面示愛，大叫︰『撈撈豬我愛你』，搞到我好怕醜。」

Anson Lo接受Do姐訪問時暢所欲言。（IG圖片）

呂爵安例會上最多言

MIRROR不時分拆出席活動及工作，12子全體開工機會難逢，Anson Lo透露現時每月會定期開會，12子必須出席，「主要係想大家多啲溝通，都會做下工作檢討，會傾下一首出嘅團歌，大家用投票決定。」他指開會時，Edan最多意見，最終決定權會落在隊長楊樂文身上，「因為我哋好尊重佢嘅判斷。」另外，最近MIRROR推出官方商品，姜濤和Anson Lo的簡介分別寫上「Co-Star」和「Star」，惹起姜濤粉絲不滿有高低之分，但事件無損二人的友情，近日更齊齊在日本開工，寓工作於娛樂。



