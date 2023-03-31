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31/03/2023

讚《和解在後》趙善恆無架子 蘇雅琳點名ERROR合演偶像劇

#蘇雅琳 #和解在後 #Collar #趙善恆
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　　【晴報專訊】女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）在ViuTV原創劇《和解在後》飾演調解員「方圓」，跟柯煒林（Will）飾演的大律師「Oscar」是情侶，但在劇中只有BB級的親熱鏡頭。Ivy不介意拍親熱戲，而愛看台灣偶像劇《惡作劇之吻》的她，不但恨演女主角「湘琴」，更希望由ERROR成員郭嘉駿（193）扮演男主角「直樹」。

 

 

　　蘇雅琳在COLLAR中率先彈出拍劇，坦言首次擔正演出深感壓力，幸好外界對她的表現一致好評，相信她亦放下心頭大石。Ivy自言得悉樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）執導兼主演《和解在後》時大感興奮，「我人生第一套入戲院睇嘅戲，就係恆仔有份執導嘅《救殭清道夫》，佢份人好隨和、無乜架子，又會同我分享佢做導演或拍劇嘅經歷。後期我想學打鼓，佢又借間band房畀我練，係一位非常好嘅導演同前輩。」

 

Ivy的嘟嘴表情，獲網民大讚可愛到暈。（網上截圖）

 

Ivy分享眼鏡娘OL造型，大派福利。（IG截圖）

 

身兼《和解在後》導演及主角的恆仔（左），大讚Ivy表現好。<

 

　　Ivy飾演調解員，要認清不同案件的前因後果，她表示背專業術語最困難，「我個角色係讀法律，後來入咗懲教中心，有好多術語，我都花咗一啲時間去查下係咩意思。」她表示不算太多NG，就算有也是「焗蟹（忍不住笑）」場口居多。她自言跟角色性格一樣固執，「我本身讀護理系，生活習慣比較健康，但見到父母煮食落好多油或者飲酒，我就會發脾氣，佢哋已經『三高』，咁樣好唔健康。」所以她抗拒另一半吸煙飲酒。

 

鍾情風趣男生

 

　　劇中，Ivy跟柯煒林的感情綫十分貼地，二人亦有拖手及擁抱等拍拖場面，親熱戲則欠奉。「如果夾硬加親熱戲就唔係咁夾，我唔介意拍親熱戲，男主角係邊個都無所謂，大家覺得我哋合襯就得。（揀一個男神拍親熱戲？）我無男神，睇性格多啲，鍾意搞笑嘅男仔，美女配野獸都可以試下。岑珈其？可以呀，佢好有趣。」原來Ivy最恨拍偶像劇，「我鍾意睇台劇，好似《惡作劇之吻》咁，想演呢啲角色。」問她想跟MIRROR哪位師兄演偶像劇？她即說：「嘩，唔敢揀喎！ERROR可以，肥仔（梁業）或Dee哥（何啟華）可以做阿金，193就做直樹！」

Ivy恨與ERROR合演偶像劇，更點名193（左）做男主角。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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