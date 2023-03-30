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30/03/2023

【比比星期四】建行、招行業績 對其他內銀股放榜有何啟示？ | 快手創逾一個月高科技股業績隱藏亮點？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　快手(01024)半日飆近5%，去年第四季虧損大幅收窄，加上今年隨著經濟復甦，廣告及直播業務或開始回暖，吸引資金績後部署。截至半日止，快手於現貨主板市場錄得逾6000萬淨主動買入，較5天平均高。業績原來暗藏驚喜？部署科技股有甚麼需要注意的地方？建設銀行(00939)、招商銀行(03968)經已放榜，當中兩者的不良貸款率按年上升，加上建行去年撥備前經營溢利差過市場預期，對即將放榜的內銀股有何啟示？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/mRbdkxVtFjk

 

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