中央在今年仍會降準嗎？

究竟內地在今年內會否再度降準，投資者首先需要理解相關結構的背後意義。一般在結構性流動性短缺的情况下，降準及公開市場操作等均為人行投放流動性的操作。參考以往降準的經濟基本面考量、政策因由以及效果，有三項特點：

（CNS）

一、降準時間一般出現在經濟下滑、信用疲弱的時期。

二、在基本面未見下跌的情况下，人行增加續作中期信貸便利，一般對降準存在若干替代效應，但在中期信貸便利存量超過一定臨界值之後，即使在經濟基本面尚未出現下跌的情况下，人行仍有可能通過實施降準置換到期中期信貸便利。

三、目前，市場存在一個觀點，估計存款準備金率下限約為5%。故此。後續降準總空間估計約為260個基點，降準空間較有限。從幅度觀察，估計0.25個百分點的降準幅度或成未來的常態。

參考報告，自2018年後，國務院總理曾經在十次國常會上或其他公開場合提議「降準」，最終有9次人行隨後宣布降準，由此可見國常會「適時降準」、「綜合運用降準」、「進一步實施降準」等表述有一定的預示參考性。

觀察經濟基本面，在今年《政府工作報告》中，5%經濟增長速度目標偏向保守，但並不代表著經濟增長指標降低。考慮到今年為新一届政府開局之年，預計穩增長仍為政府的主線工作。研判全年經濟走勢，隨著穩增長政策的前置密集出台，上半年經濟復甦的機會較高。估計在下半年前端，穩增長政策效應减弱，地產和出口或將對經濟仍有一定的挑戰。

在政策上，為提振內需，寬信用政策仍十分重要。近年在政策指引下，內銀資產端收益的下降幅度遠遠大於負債端的成本，淨息差不斷收窄。為進一步降低商業銀行負債端的成本，有必要强化商業銀行的信貸投放力度，用以降低實體融資成本。故此，下半年仍有降準的需要。從資金面出發，人行再擴大投放基礎貨幣的空間有限。

在時間鋪墊上，估計今年第四季度將再度迎來中期信貸便利到期的高峰，總規模或達人民幣兩萬億元。屆時究竟是續作中期信貸便利、或進行降準，必須考慮到中期信貸便利操作對手方主要為國有大型銀行和股份制銀行，資金要通過同業存單等渠道，才能傳導至中小型銀行。傳導鏈條並不直接，增加了中小銀行的資金成本，進而拉升主要由中小銀行提供貸款的小微企業之融資成本。

由此可見，以降準用來置換中期信貸便利具備若干直接效應，對降低小微企業融資成本的效果較為明顯。按上列邏輯，估計第四季度人行較大機會將通過降準置換部分到期中期信貸便利，故此，今年內仍有一次降準，估計届時幅度約為0.25個百分點，而時間節點較大機會出現在第四季度。