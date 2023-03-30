香港潑水節2023開鑼！一連5日超多節目：過百攤檔港版翟道翟市集 / 刺激水戰派對 / 浴佛祈福活動 / 占卜按摩穿泰服打卡

未踏入4月，大家已開始期待復活節長假期有咩好玩！大吃大喝、去Shopping、郊遊……仲可以參加香港潑水節！當中節目多多，除了有傳統潑水派對，還有市集、按摩、泰服租借服務等，猶如一個小小泰國之旅！

今年香港潑水節的節目很豐富。

（圖片來源：香港潑水節官網）

先講講，點解會有「香港潑水節」？原來香港潑水節不經不覺已舉辦第9年，由香港土生土長、熱愛泰國文化泰二代Vita籌辦，希望於香港推廣泰國文化。以往在香港舉辦的潑水節都以居港泰國人參與居多，直至2015年，Vita於有「小泰國」之稱的九龍城舉辦首個「香港潑水節」，大受歡迎；及後更移師荔枝角D2 Place，成為一年一度活動。

最正港版翟道翟

今年的「香港潑水節」將於4月5日至10日一連5日於D2 Place舉行，當中最吸引大家想必是泰國市集！在潑水節活動期間，D2 Place One 2樓The Space將化身港版翟道翟市集，有過百個攤檔任你逛！當中包括各式泰國小食、泰式按摩和泰服租借服務，當然不少得拍攝區畀大家打卡啦！在指定時段，場內更會有「小曼谷Playful音樂派對」，當中小曼谷將與Playful Studios及Megahertz合力召集超過20位本地歌手和街頭音樂單位輪流獻唱表演，超熱鬧！

翟道翟市集有多種泰國地道產品供大家選購，未去到泰國旅行可以來一止Shopping癮！

（圖片來源：HK Talent Star 香港潑水節）







（圖片來源：泰二代Vita Facebook）



（圖片來源：泰二代Vita Facebook）

翟道翟市集：

日期：4月5至10日

時間：中午12時至晚上8時

地點：D2 Place ONE 2 樓 The Space

小曼谷 Playful 音樂派對：

日期：4月5至10日

時間：下午2時至晚上8時

地點：D2 Place ONE 2 樓 The Space

激Fun水戰派對

如果你自問貪玩，一定要參加於長義街封路區舉行的潑水節嘉年華，屆時於不同時段更有文化比演，包括雙節棍、Roller和音樂表演。如果帶埋主子同行，更可參加狗狗水戰派對，齊齊玩餐飽！







（圖片來源：HK Talent Star 香港潑水節）



（圖片來源：泰二代Vita Facebook）

「潑水節」激 FUN 水戰派對Water Fight Party

日期：4月9日

時間：早上11時至晚上6時

地點：D2 Place 1期及2期對出的長義街

「潑水節」狗狗水戰派對Doggie Water Party

日期：4月9日

時間：早上11時至晚上6時

地點：D2 Place ONE The Rooftop

感受泰國宗教傳統

潑水節既是泰國傳統，香港版本亦不乏傳統環節，包括開幕法會、供僧、浴佛、祈福許願、傳統長者灑水祝福、報施贈米等環節，信眾固然不能錯過，一般人都感受泰國宗教傳統氣氛。如果對泰國宗教感興趣，就要參加泰靈市集MU Market，了解Mu dtay lu這種新信仰；同時場內亦有泰國舞蹈員當值為善信向「四面神」還願、拜見「水龍王」升運招財和泰國神喻占卜等。



有宗教傳統、有吃買玩環節，玩足咁多天，真猶如一個小小泰國遊！

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