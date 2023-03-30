紀念相模鐵道開通，日本鐵路公司新廣告被瘋傳！父女情題材觸動心靈，拍攝製作超認真！

為紀念相模鐵道（SOTETSU）正式開通，日本鐵路公司推出全新影像廣告，由名廣告片導演柳澤翔操刀，並邀得人氣男星小田切讓及女子偶像團體櫻坂46成員山崎天合作。

廣告以「爸爸與女兒的風景」為主題，描述一對父女經歷12年的光陰，女兒由天真無邪的小女孩，變成青春期的叛逆少女，至成長後明白到父親心意的女生，而父親則由正值壯年的男子，變成滿頭白髪的中年漢，情節細膩感人。廣告片找來50個替身，分別扮演二人不同階段的角色，而參與的工作人員亦逾200人，陣容強大。

片中車廂是搭建而成，分別是2009年、2016及2018年設計的三組車廂，每節車廂靠工作人員推動，以營造列車前進的感覺，而窗外的光影變化則是打燈效果，製作非常嚴謹。由於採用一鏡到底的拍攝手法，各組工作人員需在極速時間內互相配合，難度甚高。

這支兩分半的廣告片曝光後隨即被瘋傳，網民大讚廣告製作認真，故事觸動心靈。有人說，女兒是爸爸的前世情人，父女情題材的廣告，容易引起共鳴，打動人心。

相模鐵道廣告片：







製作花絮：







