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30/03/2023

紀念相模鐵道開通，日本鐵路公司新廣告被瘋傳！父女情題材觸動心靈，拍攝製作超認真！

#數碼營銷 #山崎天 #廣告 #小田切讓 #日本鐵路公司 #柳澤翔 #相模鐵道 #父女 #日本 #親情
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　為紀念相模鐵道（SOTETSU）正式開通，日本鐵路公司推出全新影像廣告，由名廣告片導演柳澤翔操刀，並邀得人氣男星小田切讓及女子偶像團體櫻坂46成員山崎天合作。

 

　　廣告以「爸爸與女兒的風景」為主題，描述一對父女經歷12年的光陰，女兒由天真無邪的小女孩，變成青春期的叛逆少女，至成長後明白到父親心意的女生，而父親則由正值壯年的男子，變成滿頭白髪的中年漢，情節細膩感人。廣告片找來50個替身，分別扮演二人不同階段的角色，而參與的工作人員亦逾200人，陣容強大。

 

 

　　片中車廂是搭建而成，分別是2009年、2016及2018年設計的三組車廂，每節車廂靠工作人員推動，以營造列車前進的感覺，而窗外的光影變化則是打燈效果，製作非常嚴謹。由於採用一鏡到底的拍攝手法，各組工作人員需在極速時間內互相配合，難度甚高。

 

　　這支兩分半的廣告片曝光後隨即被瘋傳，網民大讚廣告製作認真，故事觸動心靈。有人說，女兒是爸爸的前世情人，父女情題材的廣告，容易引起共鳴，打動人心。

 

相模鐵道廣告片：




製作花絮：




 

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