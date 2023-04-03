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03/04/2023

4月片單｜復活節10大必睇新上電影劇集！港產黑色喜劇《死屍死時四十四》、新垣結衣《妖怪圖鑑》、林家棟驚悚警匪片《命案》！同場Disney+、Netflix推介

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Text: Sammy Leung

　　將踏入4月，將會有幾日都假期，大家會選擇留在家中、去旅行，或是在香港各區遊走來次本地一日遊呢？不論去戲院看新上映的電影，還是在家煲劇，4月片單內總有一套適合你！

 

【4月片單｜新上映電影推介】1.《死屍死時四十四》

 

　　何爵天執導的《正義迴廊》上年大受港人歡迎，而他的新電影《死屍死時四十四》，大家又怎可以錯過呢？香港黑色喜劇電影《死屍死時四十四》由毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、呂爵安、楊偉倫、劉江、黃文慧、胡麗英、柳應廷、陳漢娜、李尚正、張滿源主演。
劇情講述在某個晚上，一棟大廈內出現了一具無名屍體，為免單位變成凶宅令樓價大跌，同層一梯四伙鄰居決定要把屍體運離大廈。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年4月4日

 

【4月片單｜新上映電影推介】2.《妖怪圖鑑》

 

　　《妖怪圖鑑》由新垣結衣、神木隆之介、城檜吏主演，劇情講述因為一次許願，一班小學生意外獲得一本《妖怪圖鑑》，他們和老師就開始捲入妖怪世界處處危機四伏。他們需要賭上生命完成任務，收服妖怪。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年4月6日

 

【4月片單｜新上映電影推介】3.《命案》

 

　　懸疑驚悚警匪片《命案》由林家棟、楊樂文、吳廷燁主演，劇情講述命理大師本來想為鳳姐化解「死劫」，但因為鳳姐獨自離開而失敗。大師遇上茶餐廳少東，並算出他會因殺人而犯牢獄之災；大師相信少東的殺戮衝動是命運，所以想用術數、中西玄學幫他改變一切。但一名老差骨認為少東是心理變態，到底結果會是怎樣呢？

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年4月20日

 

【4月片單｜新上映電影推介】4.《吸血鬼奴才:雷菲爾》

 

　　《吸血鬼奴才:雷菲爾》由尼古拉斯侯特、尼古拉斯基治、奧卡菲娜、班舒禾茲主演，劇情講述雷菲爾是伯爵德古拉的忠心僕人，雷菲爾為了老闆做牛做馬多個世紀。現在被苛待的忠心僕人忍夠了，所以決定擺脫德古拉。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年4月20日

 

下頁即睇Disney+、Netflix及黃Viu推介！

 

 

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