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31/03/2023

「特別計劃」輸外勞 毋須逐案判斷 消息：准引入500綠Van司機+飲食業2000人

#輸入外勞
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　　【晴報專訊】本港多個行業面對勞動力不足，勞福局局長孫玉菡日前指，研究運輸及建造業人手時會參考「院舍輸入護理員特別計劃」，意味可繞過勞顧會輸入外勞。孫昨稱，院舍業界人手長期不足，認為毋須逐個個案判斷是否有短缺。消息稱，運輸業將輸入500名專綫小巴（綠Van）司機，有議員及商會稱行內人手早已不足，業界多次要求引入外勞，惟工會反駁缺人只因待遇差；另飲食業界指，政府擬允輸入2,000名外勞，但憂仍未能滿足人手需求。

 

業界估計，現缺逾千名專線小巴司機。（資料圖片）

 

　　孫玉菡前日承認，建造業及運輸業會參考今年6月推出的院舍輸入護理員特別計劃，工會擔心「架空」勞顧會。孫昨指，發展局和運輸及物流局分別檢視建造業及運輸業人手情況，年中或之前提出建議，對飲食和零售業界希望輸入勞工，會由相關政策局作考慮；強調勞顧會是重要徵詢架構，惟院舍人手長期嚴重短缺情況十分清晰，毋須如現有補充勞工計劃下，就每宗個案先判斷是否有短缺。

 

小巴工會：缺人因薪酬過低

 

　　消息指，當局計劃在小巴司機及跨境客運巴士司機輸入外勞，前者約500人。航運交通界立法會議員易志明指，現時陸路司機，連海、空方面維修員等均缺人，業界已多次要求輸入外勞，尤其走固定路線車種，如專綫小巴、非專營巴士如員工穿梭巴士、跨境客運巴士等，籲工會不應擔心被搶飯碗、「外勞要包住，成本未必比本地司機平」。

 

　　香港的士小巴商總會理事長周國強估計，行內現缺逾千名專線小巴司機，9成專線小巴線都缺人，只能迫司機踩足12小時或不休息；生意較少的路線更只能「晾車」停運。環島中港通旅運企業發展總監李少鳴亦透露，聽聞當局擬容許內地司機駕駛跨境巴士，認為跨境巴情況特殊，因大段車程在內地行駛，只要當局允許1名本地及1名內地司機駕駛「對開」跨境巴，便可解決至少一半短缺。

 

　　不過，勞聯公共小型巴士職工會秘書江日鋒質疑，現時薪酬過低，只有年長司機肯開工，反指無人肯做便輸入外勞，「咁好多工種都要輸入」。周國強承認，小巴司機待遇較差，日更司機日薪約550元，返足26日才賺1.3至1.4萬元，夜更司機日每更亦僅650至700元。

 

飲食業指，行內各工種均缺人。（資料圖片）

 

　　政府日前未提及飲食業輸入外勞，但多位業界代表均稱，政府或容許輸入2,000名外勞。香港餐飲聯業協會會長黃家和預料今年內執行，但業內尚缺1萬至2萬人以維持正常運作，數目遠遠不足。優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，業內各工種均缺人，以洗碗工最難吸新血，熟手亦因年長退役，2萬月薪亦難請長工。業界反映疫後整體人工漲2成，樓面月薪逾2.3萬、大廚逾3.5萬、西廚逾5萬，總廚逾8萬；茶記時薪達75元、酒店炒散達80元、洗碗要90元。

 

飲食業：仍欠1至2萬人

 

　　亞洲餐飲廚藝協會主席黎志華憂較難照顧外勞住宿，「不像澳門可用旅遊巴接載外勞即日來回拱北」。飲食業職工總會名譽會長郭宏興稱外勞薪金連食宿、保險，每人最少約2萬元成本，質疑僱主只為長遠引入廉價勞工，又指現時不如其他行業有迫切需要，「是否只為開多啲餐廳？」

 

 

轉載自: 晴報

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