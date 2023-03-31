從美國矽谷、標誌銀行爆煲，到瑞信、德銀等相繼「出事」，這些美、歐銀行規模不同、字號有老有嫩，今時都出了「一些狀況」。即使市場仍傾向相信，這些金融亂象並不會造成更廣泛的影響，但很難不令投資者憂慮，世界正重蹈08年融海嘯的覆轍。

（AP）

如預視到暴風雨之將臨，通常會有人示警。自去年3月，美儲局啟動加息周期以來，便一直有人警告，經濟未必能夠承受，加息遏通脹所造成的負面影響。樓市是加息的受害者，如看到經濟學家的警示，便乖乖離開或不進入樓市，應可避過這劫。

去年7月，美政府公布同年6月通脹高達9.1%，是以至去年8月，美國已加息4次，更是連續兩次狠加息四分三厘（其後又再加了兩次四分三厘息，這是後話）。當時，美國樓市便急走下坡（圖一），「冧市」了，在經濟衰退的陰霾下，穆迪更悲觀認為，美國有部分地區的樓價被高估達75%，若一旦出現衰退，這些地區的樓市將首當其衝，並預測今年樓價平均會跌兩成！

美樓今年跌？

穆迪首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）去年5月已看淡美國樓市，指全美413個最大的區域性樓市中，有183個被高估25%以上，有些甚至高估達75%。美儲局加息，不但令美國有陷入衰退的危機，也令按揭成本變得愈來愈貴。房地美（Freddie Mac）數據顯示，去年8月下旬，30年期貸款的利率就升至5.13%。買家不願入市，賣家就難以放售，樓市怎會好？

除了穆迪之外，經濟顧問公司Pantheon Macroeconomics同樣悲觀，並指去年新樓銷售量，創近7年來最低紀錄。惠譽則為看好，預計今年樓價最多下跌15%。

美國樓市至今幸未如以上權威所料般大「冧市」。因美30年期平均按揭利率自去年11月份7.08%的高峰開始回落（圖二），稍利樓市。不過，今時只處首季，至年底埋單是否也無風浪，尚待觀察。即使加息未令樓市這個煲未爆，甚至不爆，但眼前美、歐銀行這已爆，似將「更爆」的煲，可如何看待？在已「小爆」，或有「大爆」的煲中，投資者又可如何自處？

是沽貨 或續存？

獨立投資策略研究機構Evercore ISI的高級董事總經理伊曼紐爾（Julian Emanuel）指出，加息令銀行體系出現壓力，顯示了投資環境的不確定性很高。他指矽谷銀行倒閉後，2年期美債息急跌：3天內由5.08%降至近期低谷3.99%。

伊曼紐爾說，如果這是貨幣緊縮政策後果的「第一槍」，美國將陷入衰退，但他預測經濟溫和衰退，美股重返去年10月低點。

大摩的策略師威爾遜（Michael Wilson）曾準確預測美股去年下跌並於10月反彈，乃華爾街最看淡的策略師之一。他建議投資者，若美政府支持銀行而令美股上升，便要趁機沽貨，最少等到熊市創下新低，才再作打算。

威爾遜認為，銀行要上調存款利率，存戶才會把資金留在傳統銀行，否則便會將資金投入有較高收益股、債市場，這反過來會導致銀行利潤下降，可能減少放貸，而收緊信貸供應便會對小型股造成更大壓力。

《彭博》引述業界指出，不少存戶因擔心小型銀行危機蔓延，早已轉移存款到美國幾家「大到不能倒」的銀行。摩根大通吸收了數十億美元存款，花旗和富國（Wells Fargo）兩家銀行吸引到的存款也比平日多。

應貪婪 還是避險？

錢即使不存入銀行，但避險情緒高漲，散戶明顯會傾向保守謹慎，捨股、債，或轉投貨幣市場基金。那巴菲特趁危機入市，在「別人恐懼時要貪婪」的做法，又可適用？

Smead資本管理創辦人史密德（Bill Smead）說，投資者現在「應該興奮，因為市場動盪會產生贏家和輸家」，又指機會成本會殺死投資者，因為投資者原本可以用一筆資金去投資，若錯失了機會，他們便會痛不欲生。

史密德建議，投資者今時可買入價格划算、過去10年來未被關注的股，例如能源、商場及建房股。他指今時情況有點像1970年代的通脹環境，股、債表現都不佳，而能源庫存量則愈來愈少，遂令他自2019年後，便對能源股改觀。目前能源股雖只佔標普500指數的4.5%，但他預期未來10年，能源股有機會升至10%以上。

對於美國在疫後仍生存的購物商場，史密德認為它們有優勢，因為投資者怯於過去零售市道，短期內不太傾向建造新商場，意味著暫不會有新的對手進入市場競爭。至於史密德推薦的建房股，則指起樓股。他解釋，建造商並不擁有土地，只負責起樓，意味著毋須承受土地資產減值的風險，PE有望提高。

看史密德的選股的原則也不外民生日用、疫後倖存（少了競爭者），以及輕資產，最重要還是性價比要高，今時都很有參考價值。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）