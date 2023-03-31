  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現

31/03/2023

又是債券惹的禍？！

#CoCo Bond #債券 #瑞信
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，我會建議大家於現階段一筆過買入一些傳統的科技股基金，並長期持有，或以月供形式，定期定額買入這類科技股基金，以分享未來人類科技的成果，尤其是最近的人工智能成果。

 

　　本來今次我會推介一些可供選擇的基金給大家參考的，但上周環球金融市場出現一次金融危機，是與債券有關的。有人形容，這又是「債券」惹的禍，難道投資債券的風險，真的不是想像中低？因此，我想先跟大家分享一下我的看法，下次再推介基金。

 

　　事緣有百多年歷史的瑞信集團（Credit Suisse）因為周轉不靈，結果由瑞士央行牽頭，引入瑞銀集團（UBS）出面收購，以避免出現系統性風險。但當中引起爭議的就是，收購條款中要求瑞信要就她發行，總值約160億瑞士法郎的AT1債（主要是指CoCo Bond（Contingent Convertible Bond））作出全額報廢，意味持有這些債券的投資者會損失全部投資，即時令到這類債券的價格大跌。

 

 （AP）

 

　　首先，所謂的CoCo Bond，確實是有這類條款，那就是當發行人的財務情況下降至某個水平或股價跌至某個水平時，可以要求債權人轉換成股票，甚至全數作廢。我絕對相信，投資者是知道有這些條款的，因為這類債券的票面息率比一般債券為高，但就要承受這個風險。

 

　　只不過，今次瑞信的情況是否已經觸及有關條款，以及為甚麼不是換股而直接報廢？因為換股也可以減輕瑞信/瑞銀的債務負擔。更重要的是，瑞士央行和瑞銀這個做法，似乎顛覆了我們一向的認知，那就是，當一間公司清盤時，債權人會早於股東收取變賣所得，盡管CoCo Bond的持有人是債券持有人之中，最遲可以得到變賣所得，但他們始終應該早於股東去收取相關得益呢！

 

　　我沒有看過有關的債券條款，所以不敢確定瑞士央行和瑞銀有否違反債券條款。我看報導，部分投資者已經準備採取法律行動去討回公道，大家就拭目以待吧！

 

　　只不過，我想指出，這些債券有如此特定的條款，所以屬高風險的債券類別，在香港也只供專業投資者認購。我們作為零售投資者，是不會買到這類債券的，大家不用擔心。

 

　　我有朋友得悉這段新聞後告訴我，今次的故事教訓我們，存錢在銀行，萬一有事，最終都可能得到百分百保障（香港的存款保障是每個戶口只保障50萬港元）。而投資股票，也有機會出現白武士拯救，不用Total Loss，反而買債券會Total Loss，因此，以後他不會再買債券了。無他，因為過去兩年，他買的內房債已經令他帳面損失近半，今次聽到這個消息，就更令他對債券失去信心。

 

　　但我必須指出，其實債券跟股票一樣，也有藍籌股和三四線股之分，即優質債券和垃圾債券，不能因為今次的債券風波就一竹篙打盡一船人。這個世界沒有免費午餐，高息背後自然有她的風險。如果不想冒風險，選擇優質的政府債券，出事的機率也是十分低的。
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#CoCo Bond #債券 #瑞信

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk