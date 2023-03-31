長者兩大眼疾 | 老年黃斑病變、糖尿黃斑水腫有甚麼病徵？公院排期耐，延醫可能永久損害視力

組織促擴大政府公私營協作計劃，令相關病人可盡快獲得治療。

人口老化下，罹患老年黃斑病變人口加劇，推算全港最少有50萬名患者，有眼科專科醫生指，濕性型更可能在數日內視力驟降，是長者最主要失明原因。隨著三高、糖尿病患增加，糖尿黃斑水腫亦更普遍。

惟調查發現兩症患者由首次公營排期診症，至真正接受治療中位數長達8個月，恐錯失黃金治療期致永久損傷；且8成人指資訊不足，難知延誤治療後果。

視網膜病變成因眾多。眼科專科醫生龐朝輝指，老年黃斑病變高發年齡為60至65歲，可分為乾性及濕性，後者嚴重可致盲，「風險因素包括年老、吸煙、肥胖、高血壓及高血脂、長時間接觸陽光等，家族遺傳亦有影響。」

他指，因不少人單眼先出事，未必立即感到視力受阻，至求診時情況已很差，需馬上治療。另外，糖尿病患增加，長期高血糖亦影響血管健康，令視網膜血管循環不佳，易破裂滲血引起視網膜水腫，「近4成糖尿病人會有糖尿黃斑水腫。」

眼內注射藥物 愈早愈好

龐指，兩症的常用一線治療是在眼內注射「抗血管內皮生長因子藥物」，以阻礙血管增生，減少滲漏改善視力，「愈早開始愈好，若等視網膜結疤，視力便難以逆轉。」

惟香港視網膜病變協會及香港醫護聯盟上月調查發現，200名年逾5旬患者在政府眼科輪候診症中位數長達8個月，單是等見醫生已花4個月，隨後要再等2個月始能檢查，並要隔2個月才能眼內注射。註冊社工黃敏兒指，眼內注射亦非「1針了事」，標準治療為首3個月每月打1針，之後需定期補針，惟調查中逾7成人首3次打針間距超過1個月，8成人不知道延誤或致視力永久損傷。

公院輪候長 8成人不知延誤後果

黃指，逾6成人因苦候多時，被迫向私家醫生求醫，但近4成人因費用高昂選擇放棄治療，「撒瑪利亞基金資助需要資產審查，不合資格者即使在公家治療，每針仍要自費7,000多元。」

66歲濕性老年黃斑病變患者林女士指，2018年3月時因視力模糊、狂標眼水，視物變得彎曲，欲到公院求診，「我有家族病史，發病幾日已有警覺。」因女兒認為情況危急，她先花數萬元在私家治療，排期半年始獲公院跟進，「若非先看私家醫生，等到政府眼科治療都差不多盲了。」她其後在公院覆診，前後打了10多針，今年初覆診發現病情惡化，要再安排打針，「要等足9個月，好擔心情況會再差。」