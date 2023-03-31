中大研究藥物組合療法治肝病！乙肝康復者併發症機率減，但肝癌風險未降，邊類人需長期監測？

中大團隊正研究以2至3種藥組合療法治療肝病，現已進入第二階段試驗。（受訪者提供）

本港約有54萬人患乙型肝炎，部分人可經藥物或自身痊癒。中大醫學院團隊分析近萬名乙肝康復者多年的數據，發現出現嚴重肝病併發症的風險會逐年下降，尤其是從未患上肝硬化的患者，但患肝癌風險卻未有降低趨勢。團隊建議，康復者仍須接受長期肝癌監測，尤其是高危病人，例如患肝硬化人士。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹稱，不少人以為慢性乙肝不能根治，其實部分人可經藥物或自身痊癒，達至「乙肝病毒表面抗原清除」，即功能性治癒，而愈早達至，日後出現嚴重肝病併發症的機會愈低。

她又指，現時愈來愈多治療方案是以達到功能性治癒為目標，故需及早掌握乙肝康復者隨後多年的臨床情況，以提供最合適的護理。

中大倡長期監測 尤其已患肝硬化

中大醫學院研究團隊分析2000至2020年，近萬名達至功能性治癒的乙肝康復者數據，發現出現嚴重肝病併發症如腹水的風險，會隨時間下降，尤其是從未患上肝硬化的患者，年均風險於康復後由首7年的0.14%，降至第8至12年的0.05%；但患上肝癌風險卻未隨時間過去而有下降趨勢。團隊建議，康復者仍須接受長期肝癌監測，尤其高危病人，例如康復時已超過50歲、男士、患肝硬化和血小板數量偏低者。

黃指，目前乙肝治療藥物分抗病毒口服藥和干擾素兩種，但每年因口服藥康復病人低於1%。團隊正參與一項全球性計劃，研究以2至3種藥組合療法治療肝病，現已進入第二階段試驗。

乙肝康復者周小姐說，多年前捐血時發現自己是乙肝帶菌者，至今已接受18年的治療，形容得知康復消息後，心情猶如「中六合彩般興奮」。她指患病後除了準時服藥和飲食清淡，還會保持良好生活作息和習慣，即使疫情期間亦會定期到醫院檢查。