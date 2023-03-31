拜仁機關算盡，杜曹歐聯破曼城；曼城英超主攻，利物浦作客失分

拜仁突然換帥，是事出偶然抑或是有所部署？

炒了拿高士文，換上杜曹，一來當然是對聯賽成績不滿，但另一方面是看中杜曹前年贏歐聯的經驗，希望重奪失落多年的歐聯冠軍，拜仁的盤算會否落空？

拿高士文接手後的拜仁，踢法沒有昔日霸氣，上屆聯賽只以小許優勢奪冠，今屆聯賽更落後予多蒙特，首循環甚至未能擊敗對手，反映如今這隊拜仁並不fit。

有傳熱刺有意找拿高士文執教，有趣的是，原本熱刺有興趣的人是杜曹，如今被截胡就傳出要找拿高士文，真是病急亂投醫，可見老闆利維和他的管理層團隊，根本沒有一個長遠計劃，一如剛解約領隊干地所言。熱刺成績又怎會好？

拜仁2020年在新冠疫情爆發初期歐聯奪冠，過去兩屆均於8強出局，對拜仁而言是不能接受，拿高士文難辭其咎，換帥不過是時間問題，但拜仁選擇杜曹，是否適合的人選？

當年執教多蒙特的時候，早就傳出過拜仁想找他執教，兜兜轉轉多年後，杜曹最終還是坐上拜仁的帥位。一來他是德國人，同聲同氣，二來杜曹履歷和經驗都夠豐富，執教拜仁絕對夠資格，也能服眾。

有傳拜仁辭退拿高士文，令球員意見不一，包括甘美治、迪歷特、哥列斯卡等都表示費解；但紐亞、辛尼、文尼等都支持換帥；而多蒙特近10場德甲賽事9勝1和，今場拜仁雖然有主場優勢，也未必穩勝。

更重要一點，拜仁即將在歐聯8強面對曼城，而杜曹就在接手車路士的首季，帶隊在決賽擊敗曼城奪得歐聯冠軍。杜曹在英超執教2季，對曼城頗有心得，拜仁請他執教，也是希望闖過曼城這一關；還有一點，如果擊敗曼城，4強很大機會面對的就是皇馬，當年車路士奪冠，在4強就是擊敗皇馬，可見杜曹有能力帶隊硬碰強隊。

不要忘記，他在入主車路士前，是執教巴黎聖日耳門，也就是車路士奪冠前一年的歐聯，杜曹也率聖日耳門殺入歐聯決賽，當時正是敗給拜仁，他相信是唯一能連續兩個球季，帶領兩支不同的球隊進入歐聯決賽的領隊，可見其執教功力。

拜仁仍有望衝擊3冠王，管理層選擇季中換帥，不免惹來批評，對拿高士文無情無義；但在西方現實主義和功利思維的驅動下，拜仁換帥又是合情合理。

當護級球隊都可以為了聯賽席位一季換兩個領隊，拜仁作為豪門班霸，為何不可以因為追逐冠軍而炒領隊？

據報道，杜曹有意將車路士中場孟治帶去拜仁；此子在杜曹執教期間表現確實不俗，而英格蘭球員在德國並非沒有成功的例子，例如多蒙特比寧咸。但孟治過去幾年確實沒有進步，能否在一個不熟悉的環境成功，更是充滿未知數。

但正如上星期所講，換領隊等於換一套戰術系統，到底管理層背後有沒有長遠計劃？抑或杜曹也不過是當下的最佳選擇？對於豪門來說，領隊不過是個工具，就如當年車路士一樣，炒領隊頻密過贏冠軍。

天下熙熙，皆為利往，到底拜仁是做對了，抑或機關計算反送卿卿性命？很快就會知分曉。

本週焦點

曼城主場迎戰利物浦，以今屆的狀態和戰意而言，曼城看高一線。

利物浦傷兵多，加上部分球員失去對冠軍的飢渴感，今屆表現飄忽，完全是海鮮波。對曼聯可以大數7球，但面對般尼茅夫這樣的護級隊又能全失3分。

在27場聯賽入了67球，攻力冠絕英超，而且近況不俗，近6場全勝外，更攻入了23球，差不多平均每場入4球；但有傳夏蘭特在國際賽受傷，因此經常不能上陣，不過對曼城反而是好事，少了一個防守目標，利物浦的防線更難mark到曼城的走位。

除非表現超水準，否則利物浦難以攻破曼城，最多只能搶1分。

曼城落後阿仙奴8分但踢少一場，今場不容有失，如果和波，甚至輸波，則基本上很難追到阿仙奴，爭勝鬥志毋庸置疑，加上有主場之利，3分是志在必得。

那邊廂曼聯作客紐卡素，兩隊現時比賽場次相同，分數只差3分，今場是6分波的差距，雙方必定都會搶攻。

曼聯今季作客取勝率不足5成，面對今季主埸只曾1敗的紐卡素，要入波已經有難度，要贏波恐怕更不易。

紐卡素在聯賽盃不敵曼聯，今場正好可以復仇。今季紐卡素的防守能力出色，至今只失19球，場均失不夠1球，可見其防線穩健，聯賽盃決賽如果不是正選門將樸比停賽，或者會有意外驚喜。

曼聯近兩場聯賽都不勝，加上球隊的國腳頗多，在國際賽期間可能都帶傷回到球隊，必定影響今場表現。

艾迪賀維不是頂級領隊，但他帶隊務實加上踢法穩健，對曼聯未必會輸，今場應該有分落袋；相反曼聯還要兼顧歐霸和足總盃，分心之下，今場未必可以全身而退。