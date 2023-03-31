31/03/2023
「斜槓族」、「炒散」英文點講？Side-gig是甚麼意思？一文學識用英文表達9個工作模式
Zephyr Yeung
Zephyr Yeung
從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？
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現時職場上的工種有千千萬種，不少人都開始改變工作模式。有人選擇放棄穩定的全職工作，成為一名"slasher"，有人嚮往「炒散」，亦有人偏好追求安慰的生活，做一份長工，有人因為生活需要而同時兼顧兩份工。那麼，這些不同類型的工作模式的英文分別如何表達？
(Credit: https://stock.adobe.com/ )
1. Slash / Slasher / Slashie / Slash Generation / Slash Identity
斜槓族／斜槓人生／斜槓世代／斜槓青年
「斜槓族」是近年廣受熱議的流行語，源自符號「／」（斜槓）。這幾年來，愈來愈多人講求work-life balance （工作與生活平衡），尤其是疫情爆發後，社會狀態轉型，不少年輕人比較嚮往同時參與不同的工作，擁有有不同的身份，享受靈活性高的生活模式。
「Slash族」會以「／」（slash，斜槓）區分的不同身分，例如：
e.g. Zephyr, Lecturer/ Translator/ Writer/ Photographer （Zephyr，講師／繙譯員／作家 B／攝影師）
2. Freelancer / Self-employed person
自由工作者／自由業者
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Freelancer一詞是用來描述一些獨立接工作的人，一般是以project-based形式接job，沒有僱主。
e.g. Charmaine is a popular freelance journalist.
Charmaine 是一位受歡迎的自由記者。
3. Casual Worker
炒散／散工
"Casual worker"本身意思為臨時工／散工，用以形容一直進行兼職工作的人，一般於工作數天前，甚至即日才知道會否有工作。由於散工糧期較短，發工資日期及模式也沒有太大規範，所以僱主可自由地管理炒散僱員。
4. Side-gig / side hustle / side job
副業；正職以外的工作；「秘撈」
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在主要工作以外，於閒暇時間從事的其他工作稱作副業。 比較傳統的英文用語為sideline，side gig是常用的口語用字。其他相關的詞語還有part-time／full-time job兼職∕正職工作。
e.g. Peter is running a YouTube channel as his side hustle.
Peter 正在經營一個 YouTube 頻道作為他的副業。
5. Contract Worker
合約工人；合同工作
簡單來說，進行"contract work"的僱員會和僱主簽訂合約，並於合約期滿後離職。現時不少公司為了節省開支，更傾向於聘請合約員工，並會於約滿後發放"contract gratuities"（約滿酬金）。
6. Permanent / Regular/ Full-time Employee
全職員工；正職員工
一般來說，就是指有穩定而固定工作的打工族，大部分返朝九晚五/六。
7. Internship
實習
8. Part-time worker / Part-time employee
兼職員工
9. Take on a second job / Get a second job
同時兼顧兩份工
e.g. John worked at coffee shop as his second job.
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