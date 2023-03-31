復活節好去處 | 復活節商場打卡優惠大特集！40隻巨蛋打卡、打工仔啜核心聲展覽、消費滿額抽iPhone 14、有機農墟

大家計劃好復活節的活動未？如果想出去散散心，戶外活動又怕天氣不好，最好就是找一些室內活動。最近有不少商場在4月推出多個打卡位、購物優惠、抽獎及市集，一齊看看今次假期可以去哪一個商場吧！

復活節商場活動│1.新都會廣場：6大打卡位一共40隻巨蛋

葵芳新都會廣場於即日起至5月1日推出「Eggs in Bloom」，商場L4及L5的露天廣場設置6大打卡位，數一數全部共有40件大型彩蛋：

1. 5樓天空小屋：小屋內有30隻巨型立體彩蛋，部份彩蛋會發光

2. 發光彩蛋前花園：8隻彩蛋連同小雞，夜間裝置會成發光彩蛋

3. 彩蛋遊樂園：露天廣場綠油油草地上有7隻大型彩蛋裝置，當中更有高至2米

4. L4 露天廣場高2.2米「Love」裝置：L4露天廣場有掏空的「Love」裝置，大家可以走進去拍照

5. L4 露天廣場趣味打卡牆：3組節日活潑圖案

6. 主題拱門：L5天空小屋及L4 露天廣場中間會有主題彩虹拱門口，上面寫著「EGGS IN BLOOM」字句

不過要留意的是要在5樓天空小屋，要即日以電子貨幣單一消費滿$100或憑 The Point 300 積分及追蹤新都會廣場的Facebook及Instagram。每張單據最多可換8人入屋，每組拍照時間為1分鐘；1米或以下小童需由家長或監護人陪同進入。

新都會廣場還有音樂放送及戶外慢活市集活動，而值得一提的是商場的消費優惠「開心消費賞」及「春日消費賞」。

「開心消費賞」：指定日子消費指定額會有可愛造型扭波或繽紛造型棉花糖

春日消費賞：指定日子在場內消費，會有商場不同商戶的電子贈劵，涵蓋 美容、服飾及餐飲的類別，以及商場的購物贈劵，總值高達$1,300回贈。

新都會廣場「Eggs in Bloom」

日期及時間：3月24日至5月1日上午10時至晚上10時

地址：新都會廣場L4、L5露天廣場

打卡位及消費優惠詳情：http://www.metroplaza.com.hk/#/en

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