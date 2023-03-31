老茶莊與九龍城同歷起落變遷！重火烘焙鐵觀音、簡樸實用雞皮袋包裝、傳統茶罐，把舊日韻味智慧封存

記錄本地茶莊老店之時，察覺「源茂興記」店址不止一處，初時以為茶行設有分店，後來知悉實情並非如此。

九龍城源茂興記舖面。

源茂興記創於潮州，及後生意拓展至港，先後開辦上環、深水埗、九龍城及旺角四間分行，並由坐落皇后大道西的工場統一供貨。工場是由六個單位打通而成，面積約有三千多呎，後因土地發展公司收地重建而停運，於是各家分行自設工場，獨立經營互不隸屬。至於九龍城店開業年份為1954年，傳至現在已是第二代，目前由劉氏兄弟共同打理。店址最初在南角道32號地下，七十年代遷至現址，由於裝修改動不多，老舖韻味得以保存。

舖內養有兩隻小貓。

雖然室內環境變化不大，經營模式已經截然不同。初期生意零沽批發各佔一半，批發客戶主要包括茶樓、士多及辦館等等。隨著超巿冒起並且搶佔零售巿場，士多辦館數目銳減，茶葉分銷渠道因此收窄。加上茶樓貨期動軏長達半年，利錢微薄而且存在壞帳風險，源茂寧捨批發聚焦零售。不過過程並非一帆風順，踏入九十年代，城寨拆卸之後接著機場搬遷，導致該區人流大幅減少。因為一人乘坐飛機，送機人數或有三至四人，只要他們送機前後途經龍城，即可帶來潛在商機。何況啟德機場航班稠密，機場搬遷對於商戶影響極大。還好源茂茶品口碑不俗，顧客即使搬到別區，依然定時定候前來光顧，茶莊生意得以安度低潮。踏入2021年，屯馬線正式開通，外區訪客因而增加，門巿生意自然受惠。

偶爾經過源茂舖內，發現區外文青正與茶行貓兒嬉戲，原來兩位貓店長不怕「生埗」，新知舊雨，無分親疏，待遇一視同仁，絕對勝任南角道的「親善大使」。

不同等級的鐵觀音各有名號。

茶行開業之初，源茂就已養貓，蓋因舖位四周食肆林立，社區衛生未如理想，街頭巷尾均見鼠踪。於是劉家請來貓兒坐鎮，歷代店長盡忠職守，鼠輩無敢寇攘。現任店長共有兩名，分別名為「貓仔」及「貓囡」，相當傳神而且易記。牠們不會長駐後舖貨倉，日中他們多於前舖游走。貴為茶莊店長之外，兩隻小貓還有「老舖貓」的名銜，因為源茂店齡將近70年，無疑堪稱本港老舖。而且店內裝修大抵如初，傳統包裝、舊式用具以及許多古雅設計同樣悉數保存，例如紙摺茶葉包裝沿用至今，當中印刷圖案仍是舊日模樣，船嘜商標配上茶品簡介，賣相甚為得體。

此外，源茂仍用雞皮紙袋，設計圖文並存，中看之餘也是中用，因為紙袋可以保濕，同時可擋陽光，避免受曬變質。舊式現沽單據旁邊，放著一台古舊天秤，產自老號茂昌磅廠，雖然現時只作擺設，卻為舖內增添一份韻味。傳統不止見於可見之物，源茂重火烘焙的鐵觀音份外古雅，例如「竹窠」、「磊石」、「龍團」、「幔陀」、「黃金桂」及「珠簾洞」等等，心思觸及細微之處。

傳統茶罐沿用至今。

茶行的鐵觀音需經烘焙，事後放置一段時間退火，之後方可上架應客。烘焙工序交由工場處理，場內員工負責茶葉加工，兼且管理茶餅倉存等等事宜。面對社區重建，茶莊主人希望獲得足夠補償，然後另覓同區地舖續營祖業，不過具體細節未明，是去是留確實言之尚早，唯願事情將會向好發展。

源茂興記茶莊 - 九龍城

創於：1954年

經營：茶莊（批發及零售）

地址：九龍城南角道31號地下

貨品：中式茶葉、茶壺及茶具