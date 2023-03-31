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31/03/2023

歐遊前Download定！4個步驟攞「黑碼」歐盟數碼新冠通行證！網上申請只需填呢個資料？

#打工仔 #旅行 #旅遊 #歐遊 #入境要求 #歐盟數碼新冠通行證機制 #黑碼 #疫苗接種紀錄 #歐盟數碼新冠通行證 #新冠紀錄系統
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Text: Louise Yuen

　　餓旅行長達 3 年，不少人一開關即計劃去個長旅行遊歐洲。政府早前公布，由香港發出的防疫紀錄也納入「歐盟數碼新冠通行證機制」，用法就如日本的 Visit Japan Web，出發前先上載疫苗接種、檢測或康復紀錄，獲得「黑碼」後便可輕鬆入境法國、意大利、丹麥、芬蘭等歐盟成員國。

 

 

Read More︰【去日本必睇｜Visit Japan Web使用教學】11月起取代MySOS！一次搞掂檢疫＋入國審查＋海關申報！邊6個機場適用？（圖文詳細教學版）

 

　　這個歐遊必備的「通行證機制」目前在歐盟 27 個成員國和約 50 個參與國家及地區（詳情名單）之間認可通用。持有由香港發出、且符合指定規格的疫苗接種、檢測或康復紀錄，可以電子方式展示，或列印電子紀錄為紙本，作出行之用。大家只要從新冠紀錄系統或「智方便」流動應用程式，輸入個人資料如身分證號碼及簽發日期，唔使 1 分鐘便可下載適用於歐盟數碼新冠通行證機制的本地疫苗接種、檢測或康復紀錄。

 

　　以申請疫苗接種證明為例，填妥資料後，隨即獲得歐盟數碼新冠通行證「黑碼」，頁面更列出大家所接種的疫苗名稱、製造商、已接種劑次、接種日期等。除了下載通行證，出行前記得了解目的地的最新入境規定，包括疫苗接種或檢測的要求。

 

申請歐盟數碼新冠通行證「黑碼」步驟︰

 

1.    在新冠紀錄系統網頁按「歐盟數碼新冠通行證」

2.    選擇到訪國家要求出示的「疫苗接種證明」、「康復證明」或「病毒檢測證明」

3.    按指示輸入身分證明文件號碼及系統要求的其他資訊

4.    下載相關歐盟數碼新冠通行證紀錄

 

 

新冠紀錄系統

網址︰www.evt.gov.hk/portal/zh-HK/

 

 

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