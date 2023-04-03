演奸角夠挑戰性 陳展鵬不介意做串星

【晴報專訊】《隱形戰隊》一眾演員昨日為劇集宣傳造勢，在上周二第17集才登場的陳展鵬亦有現身，令現場觀眾十分驚喜。雖然只客串三集，不過激罕演奸角的展鵬大呼過癮，毫不介意做串星。

展鵬瞓身宣傳劇集，揹起馬明玩遊戲，場面惹笑。

陳展鵬在《隱形戰隊》中飾演能操控人心的犯罪專家匡勝天，在劇中以陰沉眼神加上奸笑，讓人不寒而慄。昨日展鵬指已十年沒有演奸角，「呢個角色好有新鮮感，以前角色最多都係亦正亦邪，今次係完完全全一個奸角，覺得好好玩。」雖然只客串三集，但已十分搶鏡，展鵬表示好樂意客串演出。至今展鵬和馬國明仍未正式合作主演劇集，兩人均表示十分期待。馬明又大讚展鵬於《隱》劇中的打鬥及槍戰場面，十分有睇頭，「展鵬開槍唔眨眼真係好有型。」展鵬就搞笑指對方片酬貴，所以暫無機會合作，馬明連忙否認。此外，最近黃心穎隨RubberBand鼓手男友黎萬宏（泥鯭）赴英國、德國開騷，正式確認情侶關係，馬明大方對舊愛送上祝福︰「咁咪好囉，最緊要佢開心。」

展鵬在《隱形戰隊》中奸到出汁。（資料圖片）

江美儀狂寸劉穎鏇

另外，在劇中演母女的江美儀和劉穎鏇（Tiffany）受訪時，美儀追問「女兒」是否無長褲，任何天氣都是穿短褲，Tiffany解釋太投入角色，故打扮跟劇中造型相近，美儀即反問︰「咁你唔着泳衣？」Tiffany尷尬指天氣轉涼。劇中與陳山聰在山上拍拖的情景，獲網民讚浪漫，Tiffany笑謂︰「都幾sweet嘅，但係唔好去咁遠囉。」美儀即提議她去維園，Tiffany即強調目前單身。

劉穎鏇（左）和江美儀飾演母女，劇裏劇外都甚有火花。