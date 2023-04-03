在2023年初，中國政府工作報告、國資委會議等，就新一輪國企改革齊齊發聲，市場對國企改革亦有熱議。以前也有三輪國企改革，今次有何不同？

圖一簡述了，開放以來，國企改革的四個階段，而表一則簡述了自去年二十大以來，政府機構對國企改革的發聲，大家不要又當作是黨八股，而輕視之。中國政府對改革要大眾及機構配合的，都會公開發布，因為改革政策不透明，改革就難望成功。

（資料圖片）

去年3月前重慶市長，並曾任中央和地方經濟財委會委員的黃奇帆，就曲線地講明了怎去拯救財困的內房業。去年10月也連續兩次出了抗疫二十條及新十條，都是把政府先講開了，再執行的，要執行就要有方針（表二）和行動途徑（表三）。

有方針/有行動途經，就要執行，和要行之有果。這個表四最後一項，說白了，就是要國企提高提高營運效益，但又要不許借太多債來達標，提出這點，是反映出中央對控債方面，絕不手軟。原因不也明白。

有了個中國國企發展的大形勢，也就談國外的大形勢。

國內將今輪國企改革和個朱格拉周期理論（見下文──朱格拉周期理論概述）一併講，這是個東升西降的表述，但也應是未來三、五年內的發展趨向。

這裏順撇一筆，有讀者來問美國有降息可能，好不好買美債來鎖定收益。

90年代，有讀者問我怎保退休收益，我建議他買當時有8厘息的美三十年長債，但今時就不敢如此建議了，原因:

1﹒朱格拉周期；

2﹒你信得過美元嗎？

3﹒你信得過美債息不再上升，而使你的債券價下跌嗎？今時的美銀行危機就是因美儲局加息急而帶來的；

4﹒美三十年債息今也只是3.5厘左右，太低了。再扣埋託管費、收息費，可能要扣近1%；

5﹒東升西降，加上第四次國企改革，買較高息的A股可能還好。

明天講下可留意甚麼的A股，再橫撇一筆，今年以來，A股股市是全球表現最好，估不到？

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朱格拉周期理論概述



朱格拉周期理論：是針對資本主義經濟中一種為期約10年的周期性波動而提出的理論。

1862年法國醫生、經濟學家克里門特‧朱格拉（C Juglar）在《論法國、英國和美國的商業危機以及發生周期》一書中首次提出。提出了市場經濟存在着9至10年的周期波動。這種中等長度的經濟周期被後人一般稱為「朱格拉周期」，也稱「朱格拉」中周期。

朱格拉在研究人口、結婚、出生、死亡等統計時開始注意到經濟事物存在着有規則的波動現象。他認為，存在着危機或恐慌並不是一種獨立的現象，而是社會經濟運動三個階段中的一個，這三個階段是繁榮、危機與蕭條。三個階段的反覆出現就形成了周期現象。他又指出，危機好像疫病一樣，是已發達的工商業中的一種社會現象，在某種程度內這種周期波動是可以被預見或採取某種措施緩和的，但並非可以完全抑制的。他認為，政治、戰爭、農業歉收以及氣候惡化等因素並非周期波動的主要根源，它們只能加重經濟惡化的趨勢。周期波動是經濟自動發生的現象，與人民的行為、儲蓄習慣以及他們對可利用的資本與信用的運用方式有直接聯繫。

朱格拉周期一般從設備投資佔GDP的比例看出。對設備投資佔GDP的名義上的比例、以及2年後的投資收益先行指數（投資收益指總資本付息前利潤率，簡單地說就是從企業的收益率減掉有利息負債利息率或金融成本）進行比較，可以看出投資收益的走勢預示着設備投資佔GDP的比例。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



