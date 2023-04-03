近日好多人狂玩ChatGPT，網友亦熱烈討論，更不時把有趣對答貼於討論區內分享。大家有時是驚訝它的應對能力，有時卻是恥笑其「低B」回應。經常看到長篇大論的copy and paste，感覺有如家長看著一位剛學走路的小孩，心情興奮可以理解。但事實上，走路有何了不起？只不過它只是一部機器，開始做到接近人類才能做到的事，加上結合資料庫與運算速度，所以有新鮮感。

看了不少相關討論，有KOL表示感覺不好，原來AI會講大話，竟貼出一堆假連結「扮」答案，把他氣壞。另外有KOL解說，這些AI要用家花時間訓練，引導它閱讀與分析資料，告訴它對錯，慢慢優化它的運算能力去配合你的工作，才能得出一個適合自己的AI。不同用家操作得出南轅北轍的結果，看來有關機構有需要好好教授用家如何利用這科技。

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早前有新聞指香港不少大學禁止學生用ChatGPT，因為怕學生運用AI功能做功課，類似出貓行為，影響學習。這就是大學面對AI的態度。然而，若能好好運用AI，應該是一個不錯的工具。身邊有位朋友已經嘗試利用ChatGPT幫他整合公司年報資料作股票分析，效果很不錯，讚不絕口。我相信這類ChatGPT功能，很快會安裝至每一部智能手機內，類似Siri功能一樣成為手機的基本配置，這科技可謂勢不可擋。

不少人反對AI，怕它會令很多工種消失，取代人類職位。的確，AI於一些範疇上有很大憧憬，而人類也有所不及。例如不少AI已應用到法律與醫學諮詢，綜合資料再給予意見，這方面是AI最擅長的，人類很難與它比拼。如今ChatGPT甚至能發展到按要求畫畫、作文、作詩，用戶只需要輸入題材？加上特別要求，如多少字數？包括甚麼文學風格及意境？數秒間可寫出一篇千字文，厲害得可怕。

AI被完善創造了出來，人類應該幹其他層次工種，例如人力工作不容易被AI低成本地取代。至於一些需要知識、思考、管理這類靠腦力的工種，應該深入了解AI的弱點，例如，它其中一個特點是利用大數據作資料運算，網上最多人分享與談及的資料，AI就把它們當成是「真理」，這種運作模式與獨立思考有所矛盾，始終多人認同並不代表正確，尤其發生在資本世界，富人從來都是少數。以大數據作思考方式，是它的優點，同時亦有其盲點。人們若能把自己的創意與獨立思考能力提升，而非單單從技術與技巧上跟AI比拼，人類還有很多不能被取代的地方。

近月ChatGPT熱潮，網友希望小弟可以討論一下。由於太多想法與感受，篇幅所限，這裡只能揀選部分討論點子，看看日後會否於Patreon拍片詳談。另外，匯君兄三周年Q&A live將會展開，大家切勿錯過，請留意匯君於小弟channel內的每周財經分享公布參與方法。

