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04/04/2023

論武功（演技），電影中今天邊個高？

#退休 #理財 #窄路微塵 #黃秋生 #白日青春 #張繼聰 #香港電影金像獎 #正義迴廊 #電影
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    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　本欄名《快樂退休》。退休之後，小弟每周最快樂的活動，是凡周四新片上畫日，立即飛身去睇第一場——長者場。四周無人，悠閒舒適歎電影，真是最高享受。

 

 退休後每周至高享受——睇長者早場。

 

　　個個星期睇，自然對電影的製作水準，男女演員的演技，導演的功力等等，有一定的認識，也有一定的意見。

 

　　過去兩年，作為支持本土電影工業的一個香港人，我真有無限驚喜。因幾乎套套皆佳作，全面擺脫以前市儈導演的「屎尿屁」作風，也不是獨沽一味只搞黃賭毒或成龍式的警匪片種。

 

 馮淬帆最近大發脾氣，後悔早年拍得太多「屎尿屁」爛片。

 

 

 曾幾何時，港產片只能與黃賭毒及成龍式警匪片劃上等號。

 

　　尤其《正義迴廊》、《流水落花》、《窄路微塵》、《白日青春》、《給19歲的我》、《過時過節》、《緣路山旮旯》……全部有訊息有意義有思想有價值觀。更令人欣喜，為湧現的新導演，水準非常之高，尤其在電影品味方面，完遠香港八九十年代的一群「商業導演」。

 

 近兩年本土電影，大部份為有信息，有品味，有思想的精彩作品，例如《正義廻廊》。

 

　　最能代表香港電影當代水準的《香港電影金像獎》，不經不覺，已舉辦40年，今年是第41屆了，實在從未試過令人有如此期待感覺！

 

　　今屆提名的，全部實至名歸，套套精彩（以往唔夠數，被迫差的也提名）。其中競爭最為激烈，未到揭曉也不知勝者誰屬的一項大獎，為——最佳男主角獎。

 

　　幾位候選人的演出，我全部睇勻，包括麥沛東、楊偉倫、黃秋生、劉青雲及張繼聰，位位在片中有影帝級演技。

 

　　上周睇埋剛上畫的《白日青春》，離開戲院時，不期然口噏噏唱出1983年無線街知巷聞電視劇《射雕英雄傳》主題曲，由顧嘉煇作曲、黃霑填詞、羅文及甄妮主場的《世間始終你好》，唱的，正是——論武功，俗世中不知邊個高。

 

　　今次電影金像獎，正是論武功（演技），電影中今天邊個高？

 

　　真的要選，我覺得黃秋生仍贏一個馬鼻。 因《白日青春》中， 佢扮演一個廢老的士司機。由對南亞裔人歧視，與兒子感情破裂，對自己放棄無望開始演，幾乎全套皆內心戲。一路演一路變，變到對南亞裔小童產生感情，不惜犯險相救。而與兒子周國賢（也演出精彩）的恩恩怨怨，用極麻甩佬方法表達，也是影圈難尋的。

 

 《白日青春》，黃秋生再一次示範演技。

 

　　以純演技計，秋生應再做影帝。

 

　　不過，一眾評判可能有少少潛意識，既然黃秋生已多次奪取影帝，咁……今次，不如鼓勵一下功力相若的年青對手啦。

 

　　故此，小弟大膽預測，今年影帝，得獎者會是張繼聰！

 

 我買《窄路微塵》的張繼聰最終成影帝。

 

　　《窄路微塵》中的阿聰，並沒甚麼大上大落的激情，只是淡淡然的演繹內心變化，難道也相當之高。

 

　　好！睇睇中唔中先。

 

 

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