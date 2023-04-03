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肥碌大食遊
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03/04/2023

生命鬥士廚神——阿鴻

#阿鴻小館 #帝盛酒店 #馬時亨 #素鵝 #荔枝脆蝦丸 #米芝蓮 #潮州菜 #滷水 #黎偉鴻
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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

　　香港為食界，冇人會唔識阿鴻（黎偉鴻），因為佢做滷水做到衝出國際， 12年前已經獲得米芝蓮一星推介，兼且連冧五年莊，一切絕對冇符碌。

 

　　阿鴻2003年在北角開潮州小店，捱到天昏地暗，終於2010年登上米芝蓮榜，人氣大盛，遊客蜂擁而來。咁，究竟是否行正大運呢？

 

　　小弟觀察，不是！反之，是中了不少出色業者都中的「米芝蓮降」！

 

　　即係點？即係由寂寂無聞，飛上枝頭，起初當然興奮無比。然後，災難開始！首先，廚房大佬個個跳草裙舞，因挖角潮湧到。跟住，生客由四方八面湧至，樓面根本頂唔順，怨聲載道之餘，一係要求大幅加人工，一係嫌辛苦唔撈。如此情況，出品點能維持水準？幸而，阿鴻本身就是大廚，咬咬牙一腳踢可也。

 

　　最「渴撻撻」，業主無情，見你咁巴閉攞米芝蓮，生意做唔切，當然立即坐地分肥，約滿立即獅子開大口，唔租就請搬，恰到你盡。

 

　　阿鴻對呢口「業主㩒住搶氣」，吞唔落，搬就搬，一拍兩散（原舖之後變拍烏蠅！），另覓地方。

 

　　其時，阿鴻 的確有點心紅，希望食住米芝蓮榮譽大展拳腳，開到去機場，貴貴租都頂。

 

　　不過，到底，一個人精力有限，日捱夜捱四圍撲，又為生意額操心，整整吓身體就出事，但孭住咁大壇生意，點搞？

 

　　於是，一邊醫一邊捱。但你冇得唔服，雖然在醫院進進出出，但佢仍鬥志如虹，捱過疫情後，見帝盛酒店一樓有個「順德公漁村」留下的大場，雖幾千呎，幸而有齊架生，加上疫情過去，好，又瞓身！

 

我服阿鴻，出品其次，更重要是有一顆永恆的奮鬥心及誓不低頭的心火。

 

　　上週我去食，佢細細聲：「我剛剛做完大手術咋，唉……性格使然，唔搏唔安樂。」

 

　　到底，阿鴻個招牌相當有號召力，大大的場，仍然爆滿，去洗手間行過，但見最大個廳門口掛住「清洪大律師」。

 

　　是晚頭盤水準依然，滷水鵝肉鵝肝掌翼，半點失手都冇。

 

凍龍蝦并鮮鮑魚，一見已經口水流流。

鹵水鵝肉、大腸并墨魚，下酒良伴。

功夫湯，壺壺有花膠，夠滋補。

普普通通的煎蠔餅，最易顯出廚功。

 

　　記住，到此店不可不點千層素鵝，為食界巨子馬時亨瞓身推薦之作，佢唔知歎咗幾多次。

 

　　阿鴻 與傳統潮州舖最明顯不同之處，為充分理解現代的「手機先食」潮流，故在擺設上，力求充滿美感，尤其一味掛樹荔枝脆蝦丸，絕對有欣賞價值。上枱後，人人爭相影相，跟住你眼望我眼，喂，咁鬼靚的「藝術品」，點捨得郁手呀大佬？不食不食還需食。一粒入口，冇得彈，卜卜脆，輕輕一咬，蝦肉內滲出荔枝香味，肯定，用荔枝肉混合一齊撻。

 

每味菜式，皆强調視覺，全部親手擺靚靚。

具心思的擺設。

 

　　如此有心有火有鬥志大廚，我怎可不支持？

 

阿鴻小館

地址：九龍觀塘鴻圖道84號帝盛酒店一樓

電話：2396 8308

 

 

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