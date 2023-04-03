【FX MONDAY】羅明立：油組上周會後宣布減產，油價急升增衰退風險

嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

上周美國勞工部公布2月份核心個人消費開支（PCE）按升幅輕微放緩至4.6%，實質個人消費按月下跌0.1%，遠差過1月份的上升1.5%。另一方面，油組上周會後決定減產，並將今年對OPEC的原油每日需求下調20萬桶，整體原油需求則預期由去年的每日250萬桶，減少至今年的230萬桶，此外預料經合組織的美洲及歐洲成員需求下降，中國需求則料增加。油價急升令通脹加劇，加上消費開支減速，進一步增加美國今年陷入經濟衰退的風險。

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