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03/04/2023

建議扣減港鐵管理層花紅作為事故罰款

#立法會 #港鐵 #可加可減機制 #生產力因素 #林世雄 #事故罰款
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　每五年檢討一次的港鐵(00066)票價調整機制（下稱「機制」），今年剛完成了新一輪檢討，並於3月21日獲行會通過。根據修訂後的「機制」計算，今年港鐵將會加價2.3%，於6月生效。

 

　　港鐵票價調整機制自2007年兩鐵合併後實施，是一條頗為複雜的公式：

 

　　（0.5×去年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×去年12月運輸業名義工資指數按年變動）-生產力因素=整體票價調整幅度。

 

　　公式中的「生產力因素」計算港鐵車務營運的年增長率，因為港鐵沒計算鐵路營運以外收入，年增長率下跌至負數，根據規定2017年度起「生產力因素」設置為0，港鐵於2017年起引入0.6%作為特別扣減，變相抵銷加幅。

 

　　歷年來「機制」總是計出加價的多（達九次），凍價的少（共五次），即使已引入負擔能力上限，減價絕無僅有，只有2021年算出-1.85%，因此「機制」長年遭戲謔為「只加不減機制」。

 

 （資料圖片）

 

票價調整機制計算物業發展利潤

 

　　經濟開始復甦，今年「機制」又再計出加價，市民感到失望可以理解。不過，市民應留意的是，在運輸及物流局的積極爭取下，這次檢討終於有所突破，港鐵同意把「生產力因素」由計算港鐵車務營運的年增長率，改為與港鐵的香港物業發展利潤掛勾──物業發展利潤50億以下減0.6%，50億至100億減0.7%，利潤達到100億以上則減0.8%──換句話說，港鐵在物業發展賺錢越多，減幅越大。正如運輸及物流局局長林世雄所說，「生產力因素」是「以後生生世世都減，往後營運五十年都會減。」，較只靠優惠及回贈，對市民來說是好消息。

 

　　港鐵去年的物業發展利潤達104億，即「生產力因素」是減0.8%，比起原公式的特別扣減0.6%，減多了0.2%；代入「機制」公式後計出票價加幅2.3%的結果。雖然有意見認為只比原公式多減了0.2%是微不足道，亦有議員質疑若他日港鐵物業利潤過千億也只是減0.8%是太少，但是根據往績，港鐵的物業利潤未曾有過千億，大多徘徊在四五十億，2021年升至92億，去年則增至104億，因此議員是過慮了。再者，「機制」是每五年檢討一次，未來仍可根據實際情況修訂公式。

 

港鐵物業發展穩賺

 

　　另有意見質疑今後港鐵可「造數」，例如透過調整每年物業的銷售時間表，早賣遲賣，控制物業發展利潤在一定範圍，以操控「機制」的計算結果，例如控制年度物業發展利潤在50億內，令「生產力因素」保持在減0.6%等等，我認為過慮了。

 

　　眾所周知，特區政府一直「以地養鐵」，特區政府要開發新鐵路時，會考慮融資安排，最常見的模式是「鐵路加物業」，批出鐵路附近的物業發展權予港鐵，讓港鐵可以物業發展的利潤補貼興建鐵路的支出，而港鐵從物業發展衍生的龐大利潤，甚至可超越興建鐵路的支出。因此，常常有聲音質疑港鐵不願意興建物業發展潛力低的鐵路，例如有多個政黨爭取的荃屯鐵路，即使早已納入特區政府《鐵路發展策略2000》報告中，但因為造價貴，沿線物業發業潛力低，港鐵一直束之高閣。

 

　　即使是大圍站上蓋物業項目柏傲莊的模式，即港鐵招標，由發展商投標上蓋物業發展權，後來發生地盤打樁引致大圍站月台沉降、鋼筋支架倒塌等意外，部分工程需拆卸重建，發展商新世界負了全責，港鐵「不用上身」，仍然穩賺。

 

　　港鐵是上市企業，需提高利潤向股東交待，會因為「機制」的計算公式而壓抑物業發展利潤的機會不大。再說，未來立法會必定會加強對港鐵的監察，讓市民放心。

 

特區政府盡極大努力「捏住」港鐵

 

　　我理解對於市民來說，不加價是最好的，特別是疫情過後，今年的士、巴士、小輪、電費都會加價，在一片加風下，現在連港鐵票價也要加，市民自然不好受。

 

　　不過，我希望市民理解，這次「機制」檢討，特區政府已盡極大努力，把港鐵「捏住」，除了在公式中把港鐵車務營運年增長率換成港鐵香港物業發展利潤，在延後利潤方面，特區政府亦大力把關，把港鐵計算出來的延後利潤2.85%，壓縮成1.2%，即是本年度只準許港鐵計算延後利潤1.2%，餘下的1.65%差額以後再算，因此今年「機制」才計算到票價加幅只有2.3%，我認為已很合理，否則加幅會更高。

 

建議扣減管理層花紅作為事故罰款

 

　　票價加幅以外，港鐵優化了多項票務優惠模式，在此不贅。反之，我認為應留意「服務表現回贈」這項，即是港鐵因為事故延誤而撥出的罰款。罰款多少以每宗事故造成的延誤時間長短來計算，簡單來說，修訂後每宗事故的最高罰款由原來的2500萬上調至4000萬，港鐵會將罰款撥作票務優惠。

 

　　2022年，港鐵全年營業額達478.12億元，純利98.27億元，對於利潤這樣豐厚的巨型機構來說，輕輕罰款幾千萬，實在不痛不癢，既沒阻嚇作用，對於提升服務水平亦未構成壓力。近年港鐵事故層出不窮，由一般訊號系統故障，到甩門甩卡出軌都有發生，反映罰款再多，無補於事。

 

　　我認為應從管理層及高層人員的問責性出發，研究若出事故，扣減管理層及高層人員的獎金、花紅，例如訊號系統故障便扣減訊號系統最高主管的花紅，以提高他們的問責性，逼使他們加緊監督各項運作，改善服務，長遠而言收效更大。
　

 

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