疫下貧富差距擴 灣仔中西區最富 觀塘最窮

【晴報專訊】近年本港人口結構受不同因素衝擊，政府統計處昨發表按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字，灣仔及中西區繼續「蟬聯」全港最富有地區，從事經濟活動家庭月入中位數不跌反升，分別達5.9萬和5.5萬元，超疫前2018年的水平，亦是過去22年新高；最窮的觀塘區情況亦有改善，惟最少4區家庭月入有下跌。有學者認為，疫情加劇「貧者愈貧，富者愈富」情況，移民增亦可能拉動收入中位數。

統計處昨出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，若以所有住戶入息中位數計，中西區續是最全港最富有，住戶月賺4.23萬；最窮的觀塘區僅2.21萬，兩區按年分別多300元及少100元。

觀塘區入息雖全港「包尾」，但較5年前已大幅改善。（資料圖片）

但以從事經濟活動家庭住戶的入息中位數（不包括外籍家傭）計，全港中位數由疫前2018年的3.5萬元增至3.59萬元，升2.6%；灣仔區繼續是全港最富有地區，其次是中西區，收入分別達5.9萬和5.5萬；比起疫前升7.3%和8.5%。

觀塘未過3萬惟升幅跑贏 4區下跌

觀塘區仍是全港唯一收入中位數未過3萬地區，但較5年前已大幅改善，最新2.95萬，期內升5%，升幅「跑贏」全港。南區、東區、葵青及離島均跌，南區收入僅跌100元，最新仍達4.17萬，但跌出最富有區三甲，離島由3.9萬減至3.58萬，跌8.2%。

另移民潮亦令本港人口出現變化。去年全港勞動人口有346萬，較2018年的368萬，跌6%；東區跌最多3.38萬人，最新有23.7萬，西貢區則是升幅最高的地區，勞動人由23.6萬增至24.6萬。

「前列」家庭移民 中位數或後移

相關調查去年1月到12月進行，當局無解釋住戶收入改善原因，惟期內本港經歷第5波疫情，經濟至今仍在復甦。嶺大社會學及社會政策系助理教授歐陽達初估計，部分行業不受疫情影響，如公共事業或公務員等，有個別甚至受惠於疫情，變相或將全港貧富懸殊擴大到連個別分區都可見。他又稱，若較多在收入中位數前列的家庭移民離港，中位數亦有機會後移。

工作人口減少亦反映在稅務局一年一度派發的「綠色炸彈」上。局方下月2日會發出約240萬張個別人士報稅表，不但按年少7萬張，更是連續3年下跌，比高峰期2019/20年度的277萬張，少37萬。稅務局局長譚大鵬去年強調，無法從報稅表及清稅個案數字，判斷納稅人是否移民。

人口老化加劇 黃大仙最老社區

本港人口老化，移民潮或再加速有關現象。統計處最新數字顯示，全港65歲及以上人口佔比由2018年的16.4%，增至去年有20.2%，比例是自2001年有紀錄以來新高，比當年的11%，多9.2個百分點；同時0至14歲人口佔比，則由2001年的16.4%，跌至去年10.6%，同樣創歷來新低。

去年全港有147萬名65歲或以上長者，較2018年多26.3萬，以陸上非住院人口計，東區有12.5萬長者，佔區內人口的24.4%；最少長者的離島區則只有2.8萬，比例為15.6%。若以年齡中位數計，黃大仙中位數為50歲，是全港最老社區；最年輕的離島區，中位數則僅42歲。

現屆政府積極搶人才、拼經濟，歐陽達初稱，當局更要思考如何留住人才，如應加強宣傳彈性退休年齡，讓「有心有力」的中老年人可按自身情況決定是否繼續就業。至於基層長者晚年被迫工作謀生，他稱，長生津等福利資產審查門檻較嚴格，長者稍有入息已未必可通過審查，惟相關福利又未必滿足其生活所需，冀能適度放寬，讓長者可繼續貢獻社會之餘，負擔亦得以減輕，又建議加強社區照顧服務，釋放女性及「四大長老」的勞動力。