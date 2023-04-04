台上向姜糖鞠躬 姜濤︰我覺得對唔住Fans

【晴報專訊】MIRROR成員姜濤自從叱咤頒獎禮風波後，前晚首度踏上舞台，聯同盧瀚霆（Anson Lo）一同演出《西九音樂節》。一口氣唱六首歌的姜濤，在台上向全場「姜糖（姜濤粉絲）」鞠躬。事後他表示為姜糖大受壓力而致歉，並說︰「鞠躬亦係畀批評我嘅人，大家批評得好。」

姜濤前晚跳唱《超級冠軍》、《鏡中鏡》等五首歌，並首次演繹新歌《Dummy》。當他唱完最後一首歌《蒙著嘴說愛你》後，眼濕濕地向台下姜糖深深鞠躬。久未上台表演的他，受訪時承認心情緊張，提到向粉絲鞠躬，他說︰「我覺得對唔住fans，知道佢哋受到好大壓力；鞠躬亦係畀曾經批評過我嘅人，我覺得大家批評得好。（在台上眼濕濕？）有沙入眼啫！」問他想跟姜糖說甚麼？他說︰「辛苦大家，以後會令大家驕傲多啲。」

姜濤向台下的粉絲深深鞠躬，感激他們不離不棄。

Anson Lo露腰跳舞好怕醜

談到新歌《Dummy》的音樂充斥嘲笑聲，姜濤表示嘲笑聲正是他本人︰「呢隻係自嘲嘅歌，自己嘅笑聲係代表自己都笑自己。隻歌由開始大家對我嘅批評，慢慢變成接受，其實自己先係dummy。」本月30日生日的姜濤，除了希望新歌能在生日時推出外，又透露快將推出個人服裝品牌，「構思咗好耐，希望透過呢個品牌表達到啲嘢畀大家知。」

身材fit爆的Anson Lo雖然吃了一碗飯，但腰肢依然零贅肉。

至於盧瀚霆以露腰裝上陣演出，跳唱《Mr. Stranger》及《MONEY》等歌曲，期間不時扭動纖腰及自摸，令「神徒（Anson Lo粉絲）」瘋狂尖叫，炒熱全場氣氛。他笑言表演前特地吃了一大碗飯及喝了三支水，確保有足夠體力演出。問到腰圍多少？Anson Lo笑言沒刻意量度，「今次係進取版露腰，有啲怕醜，件衫無預計到跳舞時動作大，可能扯高上去，不過我有打底嘅。」他表示昨日為MIRROR電影《12怪盜》開工，更「劇透撈」上身，預告有不少打戲，所以要練習打拳及踢腿。