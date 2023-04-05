多開銀行戶口，以策萬全？

近期歐美的銀行風潮，令到港人也感到心慌慌。早前我跟一位00後的年輕姊妹Nancy談起儲蓄的問題。她從新聞中得知，外國原來有存款保障制度，所以，她也問起我這個問題。

由於小時候她聽長輩說過，香港也出現過銀行倒閉事件。傳媒形容，存戶蜂擁去銀行提款叫做「擠提」。我相信，00後的姊妹們可能連這個名詞也沒聽過呢！

不過，我告訴Nancy，經歷過多次銀行風潮後，金管局已經加強對銀行的監管。今時今日，銀行倒閉的機會已經大大降低，又訂立了《存款保障計劃條例》，現在小存戶的存款也受到保障。

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「香港的存款保障制度是2006年9月25日正式實施的，根據有關法例，存戶在香港持牌銀行的存款，最高可以獲得50萬的保障。」一聽到我說是50萬，Nancy便帶點驚訝地問。

「50萬？是港元？」

「是的，或者等值50萬港元的外幣，包括人民幣！」

「那麼，超過50萬便不保？」

「對呀！但妳要留意，存款保障制度是由持牌銀行參與的，在每家受保銀行的同一名字存戶，最高保障額是50萬元。假如妳在該銀行有兩個戶口，總存款100萬元的話，保障額也只有50萬元。但如果妳在兩家持牌銀行開戶，每個戶口都有50萬元的話，從個人保障的角度，妳那100萬存款都受保障的。」

「啊！我也想到這點，只要我在幾家銀行都開戶口，我的保障額便不止50萬了！」

「妳說得不錯，不過，有時候，我們又犯不著去開很多個銀行戶口的。我認為，在兩三家銀行有戶口已經足夠，除非妳的身家真的很豐厚，否則，有時也會費時失事的！」

「嗯，但我媽媽為了『追息』，在7-8間銀行都開了戶口，從這個角度看，原來也有好處的？」

「是的，但如果是『追息』，她又未必每家銀行都存50萬吧？！」

「這個我不知道呢！但我想問一下，是否所有存款都受保障呢？剛才妳說外幣也好像受保障的，對嗎？」

「對的，只要是在持牌銀行的存款，不論是港幣還是外幣，同樣獲得保障，但有些存款卻不受保障的。」

「呀，是甚麼存款？」

「妳聽過結構性存款嗎？」

「聽過！」

「這些其實不算存款，它屬於投資，是結構性產品，所以不屬保障範圍。另外，一些離岸存款也不受保障。還有要留意的是，五年或以上的定期存款也不受保障！」

「有人會存5年定期嗎？」

「早年是有的，但前幾年這麼低息，應該沒有了！近期加了息，如果有銀行提供超過5厘利息，我不排除有人會存呢！」

「啊，明白，但我想問，妳說是保障，好像等於是保險，我們要付保費嗎？」Nancy又想起。

「嗯，不用的。這個計劃的資金來源，其實是成員銀行的每年供款！」

「明白了，那麼，當我的存款超過50萬時，我才考慮在另一家銀行再開一個戶口了！」Nancy半開玩笑地說。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au