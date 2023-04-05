由按揭證券公司負責的三種退休工具，一般稱為「退休三寶」，即是即期年金、保單逆按揭和物業逆按揭，又稱為「安老按揭」，但這三寶的入場時間仍有不同。

最早推出時，即期年金的入場時間是65歲，後來降至60歲；至於物業逆按揭，入場時間則為55歲；而保單逆按最初推出時是60歲，但最近已降低至55歲。

明顯地，按揭證券公司是不斷優化這「退休三寶」的條款和相關服務。我記得，最初推出保單逆按揭時，我打電話去可提供逆按的銀行查問，結果，銀行的電話往往找不到人聽，即使找到，他們對保單逆按的安排，似乎也不太清楚。

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但最近我用按揭證券公司的查詢熱線，不但很容易找到真人跟我對話，而且，他對計劃非常熟悉，解答了我大部分的問題。我相信，在這種服務和相關的宣傳下，會有愈來愈多人想安排保單逆按揭的。

最近就有朋友問我保單逆按揭的安排，他最主要的問題就是，我是否需要購買新的人壽保單才可以符合保單逆按的要求。我告訴他，不用的，即是十多年前你買落的人壽保單也可以用來逆按，只要符合一些條件便可，而抵押的價值是以保額為基礎，不是最早的現金價值。

以下我將我朋友的問題以答問形式列出來，跟大家分享：

問：如果人壽保單是有分紅的，逆按之後可否每年支取紅利，作為額外的收入？

答：不可以，但銀行考慮整張保單價值時，會計算已派出來的紅利，又或者保證會派發的可支取現金。如果自己有需要，可以在抵押給銀行之前，自己先提取已累積的紅利。

問：投資相連的人壽保單可否逆按？

答：不可以，因為投資相連的人壽保單，有可能沒有固定的身故賠償金額。

問：如果保單是我做持有人，但受保人是我的配偶，這保單可否逆按？

答：不可以，借款人必須是保單持有人兼受保人。

問：保單逆按可否像物業逆按一樣，有兩位年金支取人？

答：不可以，因為保單的受保人一般不會聯名的，所以不像物業逆按一樣，可以選擇兩位年金支取人。如果另一方要逆按保單，必須用自己作為受保人的保單獨立進行，但也要符合其他條件，例如年歲等等。

問：我有幾張保單都已經供滿，可否都拿去逆按？

答：可以，只要合共的保額不超過1500萬元便可。

問：如果我抵押幾張的保單，可否每張都有不同的年金支取期？

答：可以，因為每張保單的逆按會當作一宗獨立貸款，因此，可以選擇不同的支取期。

問：我可以同時做物業逆按和保單逆按嗎？銀行會否查核我的信貸資料？

答：可以，由於欠款無須在借款人在生時清還，所以不涉信貸審查。

作者電郵：lkslo@yahoo.com

