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05/04/2023

星象分析 | 銀行倒閉潮、ChatGPT熱爆！全都與冥王入水瓶座有關？在大革新時代下的生存王道！

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　這個春天的星象真是一浪接一浪，繼之前本欄談過的土星雙魚、春分圖外，還有就是冥王星從山羊座轉入水瓶座。每當外行星變換星座，對於世界趨勢，以至我們的生活，都會有重大的影響。

 

　　冥王星上次進入山羊座是2008年，即在山羊待了15年之久，現在進入水瓶座，先會小試牛刀，待三個月，之後退回山羊，這兩年會在兩個星座之間徘徊，直至2024年尾才正式進入水瓶座。

 

　　在占星學上，冥王星代表破壞、危機、將一些事情徹底的清洗，然後再重建新的東西。2008年當冥王星進入山羊座時，就觸發了次按危機及金融海嘯；而現在冥王進入水瓶，就帶來了銀行連環破產的消息，最先的就是美國矽谷銀行宣布倒閉，成為美國金融史上第二大銀行倒閉事件，而「矽谷」，就是直接對應水瓶座掌管的科技。接著就是First Signature Bank，還有歐洲的瑞信銀行危機，都是在重演著2008的情況。

 

　　另外一個冥王水瓶的趨勢，就是科技的大革新，一方面不少科技巨企不停進行大裁員，因為舊有的科技應用，開始老化，不合時宜，另一方面，人工智能，ChatGPT 大爆發，ChatGPT不過是在去年年底面世，讓大眾使用，但發展神速，短短兩個月，登記用戶量就突破1億，比其他社交媒體或火紅app都更快速；到目前執筆之時，亦已到了第四版本，真係追到追唔切，可見此趨勢是一發不可收拾，亦是未來的發展方向。

 

圖片來源：Unsplash

 

　　有說這正如當年互聯網普及化、iPhone誕生的革命性時刻。如何適應時代變遷、學習在水瓶時代生活，是現在必須投放時間精力的地方。

 

　　而人工智能的應用，當然可以讓生活更方便、工作更有效率，但同時它效能強大，亦可以取代不同的崗位和工作。剛剛美國投行高盛的一個研究報名指出，預計全球 3億個就業職位會有被取代的風險，而全球最受影響的地區，正正就是香港。

 

　　冥王帶來的轉變急且徹底，所以要在人工智能的年代生存，不只是避免被取代，而是如何掌握當中的趨勢，趕快學習、提升自己，將之變成自己的優勢。

 

　　水瓶座是風象星座，跟頭腦、通訊、語言、思考有關。雖然chatGPT可以幫助我們做很多事情，但更重要是的使用者是懂得給指令，如何給予正確、有效的指令，則視乎使用者自己本來有多少知識、語言能力，是否懂得精準的去表達。所以在這時代，豐富自己的知識、思考能力、表達能力、判斷力才是王道。否則就會如某些「老細」，不知道自己要甚麼，卻只懂跟下屬講「總之你幫我搞掂佢」，這樣AI是無法幫你的。

 

 

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