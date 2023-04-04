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04/04/2023

八千里路雲和月

#馬英九 #九二共識 #回鄉祭祖 #兩岸 #藍綠共存 #國民黨 #和平奮鬥，振興中華 #台灣
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　馬英九的回鄉祭祖之旅已經走了大半路程，島內和統派的精神早已為之一振，說他給「九二共識」注入了新動力。筆者倒認為，直至馬英九返台，這都還有待觀察：

 

馬英九參觀南京大屠殺紀念館（美聯社）


　　一來，馬英九今次發表的言論只屬重溫「九二共識」一貫內容。奇怪的反而是，即使是藍營也把馬英九所言當成新鮮事來看待，似乎早已把他執政八年期間兩岸曾經的互通往來忘了。
　
　　二來，無論馬英九在大陸說了甚麼話，動了甚麼情，傳回島內，綠營固然只看到撿槍的機會，而藍營的各路王侯，其實也仍然沒有甚麼很大的呼應。所以關鍵仍在於，馬英九返台後會遭到怎樣的圍攻，而「親美不親中」的國民黨各路人馬，又會不會一如他們對洪秀柱般冷眼旁觀？
　
藍綠共存漸趨烏托邦
　

馬英九在中山陵提字「和平奮鬥，振興中華」（美聯社）


　　馬英九出身司法體系，一向行事謹慎，對於其大陸之行會在國民黨內外遭致何種社會輿論的，甚至是政治的後果，自然全盤考量過，這反而也是他此行最為可圈可點之處：
　
　　多年前那位文質彬彬，甚至說得直白一些，以弱不襟風形象著稱的白面小生，如今退去一切政治負擔，反而竹杖芒鞋在兩岸之間走了一回，甚至還敢於在行程之初，就在南京中山陵寫下「和平奮鬥，振興中華」的立場宣示，是甚麼促成了這種變化？
　
　　筆者的觀察是，馬英九算是島內最為瞭解西方政治制度運作的政治人物，他年輕時留學美國，在仕途的成長期亦親歷亞洲四小龍締造的經濟奇蹟，及由此應運而生的政治影響力，對於自己一生參與建構的島內政治及經濟體制，具有天然的自信與成就感。
　
　　因此，當馬英九在執政末期遭遇立法院被佔領時，他最為關切的問題恐怕並非個人以致藍營的得失，而是試圖透過某種忍讓與和解，在藍綠之間達成某種持久的，可交替接棒的政治平台。
　
　　馬英九現在不再「膽小」，正是因為經過此後多年的演進，在政治上藍綠之間可以長期交替執政的願想已漸趨烏托邦；在經濟上台島由四小龍時代傅承下來的產業結晶如台積電被強拆；在軍事上則退化到美國政界所提出的人人學用AK47，準備把城鎮化為焦土戰場。
　
中國定義遭污名化
　

大批民眾歡迎馬英九到訪（美聯社）


　　馬英九在徐徐老去之時，恐怕難以坐視所謂「毀台論」的苗頭。而他顯然認為，造成台島陷入重重危機的主要原因，在於「中國」之定義在島內遭到空前清洗和污名化，於是才有了他人生第一次回鄉祭祖。就此而言，西方媒體形容馬英九之行曝露其「親中」立場，是一開頭就搞錯了本質-對馬英九而言，不存在親不親中的問題，因為他根本就是湖南湘潭人。
　
　　那麼馬英九如何趁他的大陸之行定義中國呢？由於媒體過於關注其行程對兩岸關係的現實影響，反而忽略了串連其行程的一件基本歷史事件，且看：
　
　　3月27日抵達上海，對應1937年淞滬會戰；隨即轉往南京，對應1937年底至1938年初南京失陷；3月30日抵武漢，對應1938年武漢會戰；3月31日抵長沙，對應1939年之後三次長沙會戰；4月3日抵重慶，即中國抗戰時期臨時陪都，最後於5日重回上海，正好走了一個循環。
　
　　這肯定不是偶然，因為馬英九在抵達南京之時，即專程於29日參觀了「日本南京大屠殺遇難同胞紀念館」；隨後於本月1日參訪衝山南嶽忠烈祠；3日參觀重慶抗戰遺址博物館；4日重慶中央政治學校舊址及張自忠烈士陵園；最後回到上海，他將於6日參觀四行倉庫抗戰紀念館。

 

馬英九祭祖之時，日本外相林芳正到訪北京（美聯社）

　
　　因此馬英九此行，走的是「八千里路雲和月」，雖然在國共、兩岸關係上，表達了重回「九二共識」的意願，但歸根究底，是他個人對中國歷史歸屬的對應與宣示。
　
　　無巧不成書的是，馬英九身處湖南之時，日本外相林芳正也在2日到訪了北京。中日關係再度面臨暴風雨，而馬英九返台之後恐怕也只能修身齊家，應付「三十功名塵與土」的黨派選舉政治現實。

 

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