柚子良品直播購物熱翻天！在內地推展香港品牌，直播帶貨是最強營銷利器？

直播購物作為一種新興的購物方式，在移動媒體經濟中逐漸嶄露頭角。商家通過電商平台、內容平台或社交平台展開直播活動，並借助網紅、明星、名人等進行產品推廣，觀眾可直接下單完成交易。近年來，受疫情影響，直播購物呈現直線上升趨勢。我們也收到眾多客戶需要進行直播推廣、網紅推廣產品的需求，協助企業提升銷售額及業績，實現品牌商業價值。

受疫情影響，內地旅客無法輕易赴港遊玩購物，大部分人則選擇在線上社交平台開展雲購物模式。香港柚子良品正是抓住這一商機，與網紅和香港品牌攜手，開展「港人帶港貨，廣帶天下貨」的直播購物活動。

柚子良品的直播購物業銷售額高達200萬

據統計，內地有約8億人每天花費兩小時觀看「抖音」，該平台後台代理眾多商品，每售出一件產品，直播購物平台可獲得20%至30%的分成。柚子良品正是在疫情期間抓住這一時機，自2021年起開始專注於直播購物服務。

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內地各大一類電商平台在每年及各大節日（如6.18、8.18、11.11、12.12等）的銷售數據中，廣東省一直位居全國之冠。香港品牌產品深受內地消費者喜愛，特別是擁有逾8,000萬具購買力人口的大灣區，為直播購物平台帶來龐大商機。 尤其在「食品與保健品、服裝及化妝品」這些類別，一直是內地消費者熱衷購買的產品。

香港品牌在內地市場的熱度可見一斑，為直播購物平台提供了優勢。這種市場現象不僅有助於推動香港品牌的業績，同時也滿足了內地消費者對優質產品的需求。

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柚子良品積極與各大知名老字號品牌洽談合作，並聯手達人「港夫廣妻」開展以港貨為主題的直播購物活動。參與的香港著名品牌包括珍妮小熊曲奇、衍生、澳寶、澳雪等，銷售額接近45萬元人民幣，兩星期的銷售總額高達200萬元人民幣。

除銷售額理想外，「港夫廣妻」的精準消費粉絲數激增8萬，一周內更躍升至抖音全國清潔用品達人排行榜第19位。 同時，柚子良品也吸引了平台上5,000多家商家接洽洽談合作。

柚子良品立志成為大灣區三大直播購物MCN（多頻道網絡）機構之一，努力培訓新主播、增加直播間賬號，並實施「日不落」政策，實現24小時全天候運作，以吸引更多內地消費者關注。同時，也致力於為消費者推送更加多元化的優質香港產品。

甚麼是直播購物？

直播購物是一種新型的網絡銷售方式，通過互聯網平台利用直播技術進行商品線上展示、諮詢解答和導購銷售。具體形式包括由店舖自行開設直播間，或由專業主播進行集中推介。這種方式讓消費者在觀看直播的同時，可以與賣家或主播互動，提問並獲得即時回應，從而提高購物體驗和購買決策的便捷性。

若要開展直播購物，企業或個人首先需要擁有一個電商平台。可以選擇使用第三方平台進行搭建，如淘寶、京東、拼多多等。我們將協助客戶搭建內地電商平台及社交平台，以實現引流營銷和促進銷售轉化。

擁有電商平台後，可以開始進行直播購物的策劃和準備。選擇合適的主播、確定直播主題和產品、籌備相關宣傳資料等。在直播過程中，主播需展示商品、解答觀眾疑問並推動銷售。通過有效的營銷策略，提升觀眾參與度，將有助於實現銷售轉化和提高業績。

直播購物有何優勢？

「直播購物」與傳統電商購買方式相比，具有更強的互動性和親和力。消費者可以像在實體商場一樣，與賣家進行交流，甚至討價還價。另一方面，「直播購物」往往能實現全網最低價，因為它繞過了經銷商等傳統中間渠道，直接將商品與消費者對接。

這也是很多香港客戶會找到我們的原因。本質上，直播購物既能為品牌進行宣傳，又能通過優惠手段減少中間渠道，直接連接消費者、吸引消費者並維繫消費者。這種方式兼顧了品牌推廣和銷售轉化，對於商家而言，具有顯著的營銷效益。

電商型MCN助力直播購物產業化發展

近年來，隨著KOL「內容種草」模式的成功變現，電商類收入逐漸成為MCN機構繼廣告後另一項重要的盈利來源。我們亦從達人內容種草模式轉變，著力協助客戶鏈接廣泛KOL、KOC，進行平台營銷，以實現內容變現。

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由於直播電商具有廣闊的發展前景，眾多主打短視頻等內容的MCN機構紛紛開始轉型，組建電商團隊，投身電商直播市場。電商型MCN機構在上游與商品供應方和主播對接，在下游與分發平台合作，充當網紅孵化、內容製作等多重角色。這有助於平台對眾多主播進行批量化管理，實現規模化、專業化的內容變現，從而推動直播購物產業化發展。

如今，直播已成為電商市場最佳營銷手段和銷售渠道。展望未來，電商用戶數量、訂單頻次和客戶單價將持續上升。其中，訂單用戶增量較大，但訂單頻次增加有限，兩者可能迅速飽和。然而，客戶單價增幅雖然較小，預計仍將持續長時間增長。因此，我們一直建議客戶展望未來，盡早參與競爭，實現流量轉化。這不僅有助於品牌在內地提高知名度，還能促進銷售額及商業價值的提升。 畢竟，在大環境下，線上營銷已成為必然趨勢。