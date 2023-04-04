清明節掃墓交通安排！一文整合九巴／城巴／新巴前往各區掃墓地點新增路線班次、轉乘優惠！B9線加開平日方便往返內地

九巴交通安排 | 將軍澳區：14S來往油塘及將軍澳華人永遠墳場

九巴3月起於不同日子加設來往油塘及將軍澳華人永遠墳場的循環線14S，服務時間由早上7時至下午5時25分，全車費為$5.1，途經油塘邨及將軍澳華人永遠墳場的點對點交通。班次亦相當頻密，6至12分鐘便有一班。

（圖片來源：九巴官網）

非油塘居民不用擔心，乘搭指定路線及14S，並且使用同一張八達通付款，則可享第二程減$1轉乘優惠。

（圖片來源：九巴官網）

九巴交通安排 | 荃灣區：32P來往荃灣青山公路及圓玄學院、38S來往葵芳及荃灣華人永遠墳場

至於荃灣區，九巴加設32P前往荃灣青山公路及圓玄學院，以及38S來往葵芳站（葵仁路）及荃灣華人永遠墳場，兩條路線的起點及終點「頭班車」及「尾班車」時間都不同，記得預留時間乘車！

（圖片來源：九巴官網）

（圖片來源：九巴官網）

九巴交通安排 | 黃大仙區：3S來往鑽石山站及鑽石山墳場

來往鑽石山站鑽石山墳場的3S路線僅開3日，分別為4月2、5及7日。大家假如有需要乘搭便要留意，計劃掃墓日前，要看清楚班次！

（圖片來源：九巴官網）

九巴交通安排 | 屯門區：52S + 56S 來往屯轉／屯門站及曾咀靈灰安置所 52S有最高$8轉乘優惠

九巴安排兩條路線於屯門不同地點前來往曾咀靈灰安置所，分別為52S來往屯門公路轉車站（屯門方向）（下層）及曾咀，方便九龍及港島居民！以及56S來回屯門站及曾咀，屯門友就比較便利！

（圖片來源：九巴官網）

假如你從不同地區出發到屯門站，無論新界、九龍，抑或港島，52S亦設乘優惠，選乘指定九巴路線於屯門公路轉車站（屯門方向）（下層），然後轉乘52S前往曾咀靈灰安置所，便可享有車資優惠，最多高達$8！由曾咀靈灰安置所前往屯門公路轉車站（九龍方向），第二程同樣可享轉乘優惠。

（圖片來源：九巴官網）

（圖片來源：九巴官網）

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