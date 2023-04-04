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04/04/2023

復活節去睇！$32睇太空館最新球幕電影！跟住美國太空總署NASA漫遊星際，來一趟太陽系旅行！即睇放映時間、購票方法

#太空館 #NASA #美國太空總署 #太陽系 #週末好去處 #活火山 #航行者一號 #外星 #3D #星際航行者3D #地球 #太空人 #復活節2023 #3D電影 #航行者二號 #立體球幕電影 #艾奧 #香港太空館天象廳 #衛星 #木星 #行星
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Text: Kennis Wong

　　隨著科技愈來愈發達，周不時都有來自不同國家的火箭發射上太空，但你有沒有想過其實它們的任務是甚麼？小時候又有沒有幻想過自己成為太空人，探索這個宇宙？做太空人就太遙不可及，但現在有一個機會，在太空館用27分鐘時間觀看一齣3D電影，就好像在太空艙內觀賞太陽系一樣！

 

　　香港太空館天象廳由即日起至9月30日放映全新立體球幕電影《星際航行者3D》，讓我們可以跟隨美國太空總署（NASA）回到1977年，「到訪」當時升空的航行者一號和二號太空探測器，展開一場太陽系旅行！航行者一號和二號一同升空，至今超過50年依然航行中。兩個探測器都攜帶著一張鍍金唱片，裏面盛載著代表地球生命和文化的圖像、聲音、問候語和音樂，看來NASA人員都有一個夢，希望把地球的事物帶給外星文明！

 

　　至於我們會在3D電影中看到甚麼呢？電影的畫面會呈現一幕幕經過行星的風景，和大家一同探索太陽系遙遠行星之謎！我們或多或少都會聽過「九大行星」，但它們當中的奧秘，你又知多少？電影中會帶大家經過不同行星，就例如木星，原來木星中有一顆衞星，叫「艾奧」，裏面有幾百座活火山，是太陽系中地質最活躍的天體！畫面加上火山爆發的聲音，令我們彷如坐著飛船，在木星中觀光，感覺十分逼真！想知道地球以外的星空是怎樣，都不一定要上太空！到太空館用27分鐘觀賞一場3D電影，去一場太陽系旅行都不錯！

 

在電影中，我們可以以航行者一號和二號的視角探索太陽系。（圖片來源：香港太空館）

木星中的衛星「艾奧」中原來有幾百座活火山，可謂太陽系中最活躍的天體！

（圖片來源：香港太空館）

天象廳座位表。（圖片來源：香港太空館）

立體球幕電影時間為《星際航行者3D》放映場次。（圖片來源：香港太空館）

 

全新立體球幕電影《星際航行者3D》

地點：香港太空館天象廳

放映日期：即日起至9月30日

電影片長：27分鐘

放映時間：

星期一、三、四及五（公眾假期除外）下午2時及6時30分

星期六、日及公眾假期下午12時30分及5時

星期二休館（公眾假期除外）

入場費：

標準票：32 元（後座）；24 元（前座）

優惠票：16 元（後座）；12 元（前座）

*優惠票適用於全日制學生、殘疾人士（及一名同行照料者）及 60 歲或以上高齡人士

*不招待3歲以下兒童

購票方法：

門票於城市售票網發售（系統於每天上午十時正自動更新）

信用卡電話訂票：3166 1288

票務查詢：3166 1100

*太空館會預售一星期門票

太空館網址：

https://hk.space.museum/zh_TW/web/spm/shows/3d-show/voyager-the-never-ending-journey-3d.html

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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