短線遊 | 深圳名牌新酒店大檢閱！文華東方600呎巨房唔使3千蚊住到！2月新開香格里拉副線JEN主題房包唱K、桌遊

趁住清明復活節連假，不少人都打算返內地去趟深圳快閃小旅行，尤其近來開設蓮塘口岸，過關後步行約5分鐘便到達深圳地鐵的蓮塘口岸站，不論是行逛新商場、新景點，或去按摩揼骨兼大擦手切牛酸菜魚都方便，起碼玩夠兩日一夜才夠盡興。闊別近3年，名牌酒店如文華東方、香格里拉的JEN酒店陸續在深圳插旗，想舒舒服服歎深圳新酒店話咁易。



深圳新酒店 01｜深圳文華東方︰《福布斯》評獲5星！唔使3千蚊住600呎豪華房



去 1月才落戶福田區的深圳文華東方酒店，開業剛1年便旋即上榜美國《福布斯旅游指南2023》，更獲最高評級的5星酒店，實力毋庸置疑。位於深業上城大樓高層，深圳文華東方景觀開揚，全部178間房統統採用落地大玻璃，可以把附近公園、深圳灣的迷人景致盡收眼底，另一賣點是房間空間極大，基本房型都有成600呎，兼有齊雲石浴室、Dyson 風筒、法牌Diptyque沐浴用品等，比一般酒店房更大更豪華，價錢卻低至2,448人民幣起，以港元計唔使$3,000就住到5星級酒店，相當划算！



（圖片來源︰IG @christiandolenc）



（圖片來源︰IG @christiandolenc）



（圖片來源︰Mandarin Oriental）



酒店共有8間餐廳及酒吧，像東灣是米芝蓮星級大廚輝師傅主理的高級粵菜餐廳，OPUS 388則主打法國菜，還有供應多款雞尾酒和麥芽威士忌的復古天台酒吧MO Bar，選擇甚多。



（圖片來源︰IG @christiandolenc）



深圳文華東方酒店

地址︰中國廣東省深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

電話︰+86 (755) 8802 6888

網址︰www.mandarinoriental.com/zh-hk/shenzhen/futian

交通︰離 10 號線的冬瓜嶺站步行12分鐘



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