以百變歌路打破悶局 Gin Lee瞓身事業唔諗結婚

【晴報專訊】李幸倪（Gin Lee）今年初強勢加盟英皇娛樂，頭炮作《Dum Dum》歌詞「肯定就是你」搶耳又洗腦，更成為五台冠軍歌，成績斐然；第二首新歌《單戀這件小事》亦快將推出，歌唱事業愈唱愈順。多年來低調處理感情事的Gin Lee，跟圈外男友感情穩定，然而剛簽了新公司，Gin Lee誓言要瞓身打拼事業，所以短期內都不打算結婚，向歌迷大派定心丸。

李幸倪加盟英皇後的第二首單曲《單戀這件小事》快將推出，她預告新歌曲風和MV造型跟《Dum Dum》截然不同，必定令歌迷眼前一亮。「《Dum Dum》係一首跳唱快歌，用呢首歌嚟吸引大家之後，就去到深情啲嘅R&B，亦都因為好多歌迷想我唱多啲唔同style，我特登為佢哋度身訂造呢首歌。我嘅歌庫裏面好多慘情歌，比較適合失戀時聽，今次呢首新歌聽完會有好冧、好有愛嘅感覺，女仔如果有心儀對象，仲可以攞呢首歌去表白。」Gin Lee自言個性較為矜持，即使遇到喜歡的男生，也不會主動示愛，「但我會喺佢生日或聖誕呢啲日子寫心意咭，含蓄啲暗示畀佢知，咁就無咁尷尬。」

新歌MV玩芭比造型

《單戀這件小事》的MV亦拍得相當唯美，「上次《Dum Dum》係型格，今次係甜美，成個MV好粉紅，講一個女仔喺一間色彩繽紛嘅屋裏面，好囉囉攣咁掛住個男仔。」Gin Lee希望，每次出歌都能帶給樂迷驚喜。「大家估唔到我對上一首歌係跳唱，今次就好少女心，玩芭比造型，想有啲突破。」她坦言有留意網上評論，知道有樂迷認為她過去的曲風太沉悶，所以她希望帶給大家新衝擊。「的確，我過去好多歌都比較抒情，歌路單一啲，《Dum Dum》就係要打破呢個舊思想，再陸續畀大家睇到唔同風格，其實我都有活潑開朗嘅時候。」

Gin Lee在《Dum Dum》MV又唱又跳，加上歌曲夠洗腦，令人眼前一亮。（網上截圖）

《Dum Dum》獲五台冠軍歌，Gin Lee開心得破戒食牛角包慶祝。（IG圖片）

性感演出不用問准男友

Gin Lee揚言接受性感演出，「要睇下邊種性感，tube dress同低胸都可以，首先要有美感，點樣拍都好關鍵，如果着住三點式、企棟棟咁拍就一定唔得，有劇情配合我可以考慮，例如之前拍MV浸浴缸露背，我覺得OK。」若要性感上陣，是否要問准男友？她說：「工作時我有分寸，唔會亂嚟，亦唔需要刻意交代，最緊要係健康嘅美感就得。」

剛加盟新公司的Gin Lee安排父母來港居住，讓她可以專心拼搏。

早前，Gin Lee透露因要照顧年邁父母，故安排兩老來港生活，令人聯想到她為結婚做準備，不過她極力否認。「唔係，純粹係因為要照顧家人。我簽咗新公司，都調整自己心態，準備新嘅旅程，如果可以多啲見到佢哋，我可以安心啲去衝事業。」她指公司沒有不准許結婚，但自己短期內沒有結婚計劃，「呢幾年一定係衝事業先，我哋亦無傾過婚期，做呢行預測唔到，既然有新公司支持，就要把握呢個機會。有時唔係你想做就有得做，未必有其他嘢配合；但依家我想做，公司又有共識，真係要瞓身去拼事業先。」





Gin Lee轉投英皇後，偶然性感現身，大曬fit爆身材。（資料圖片）