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06/04/2023

分拆匯豐(00005)好似劏一個大單邊舖

#樓市 #買樓 #匯豐 #分拆
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上星期有一日早上去了一間相熟茶餐廳，有客人叫我簽名支持分拆匯豐(00005)，我不但唔簽，仲反問點解要分拆匯豐，分拆匯豐好似將一個大單邊舖一分為二，變成一個小單邊舖，以及一個普通舖位，香港就是那個普通舖位，損失幾多很難預計，一般投資者都會想盡辦法將一個小單邊舖以及幾個舖位變成一個大單邊舖，冇人會咁蠢反其道而行，簽名支持即是倒自己米。

 

 （資料圖片

 

　　大約一年前，彭博已經問過我匯豐是否應該分拆，我當時的答案與現在一樣，但理由不同，我對彭博講，我有不少國內老友，全部在匯豐都有戶口，他們擔心匯豐分拆，以後變成一間香港本土銀行，失去了與歐洲聯繫的作用，到時候他們被迫搵另一間銀行代替，一個唔好彩搵到一間被人低價收購的銀行就大件事，我不是講笑，如果匯豐去年分拆，估計會有不少戶口搬去瑞信，結果大家都應該知道。我的國內老友全部都唔贊成分拆，我亦唔贊成。

 

　　雖然有聲音要求匯豐分拆，但其實不是太多，只是不斷重覆，又打人叮人戰術，令人覺得很多香港人要求分拆匯豐。老闆立刻做一個實驗，馬上不記名投票，結果是在場20個客人，只有兩個贊成，兩個冇意見，其他都不贊成。雖然，或多或少都是因為我的解釋，但大多數客人亦有分析能力，我的解釋只是他們分析理據之一。

 

 

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