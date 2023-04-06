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06/04/2023

蔡英文不是「過境」，而是「過界」

#蔡英文 #麥卡錫 #中美關係 #大國博弈
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　　台灣地區領導人蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在加州會面。蔡英文公然透過「過境」名義，實質訪美，而且和美國排名第三人物見面，刻意營造政治聯繫。在北京眼中，這無疑是搞一中一台把戲，聯手搞台獨分裂。

 

 （AP）

 

　　這為已經深陷谷底的中美關係，更添危險。

 

　　原來計劃是麥卡錫像去年佩洛西般出訪台灣，但怕北京作出比去年更意想不到的反應而改一個形式，借蔡英文訪中美洲「過境」美國，在美國境內會晤麥卡錫。

 

　　雖然白宮又刻意淡化蔡英文這次「過境」，國務院先延遲後取消傳媒簡報，又不讓蔡英文太過張揚。但問題是這些舉動本身已經過界，低調也好、不張揚也好，傷害已經造成，問題是看雙方的下一步而已。

 

　　美國遏阻中國，全方位打壓中國已是兩黨共識。打台灣牌是最容易，亦最快觸動中方反應。蔡英文見完麥卡錫，之後肯定會有不少國會議員借題發揮去台灣，何況麥卡錫表明不排除將來成行。

 

　　「過界」變成常態，問題是美國能否操控自如，能否在踩過多少次界以後，仍然可以安然渡過。

 

　　但大家似乎像見怪不怪般，尤其是港人，以為小事一件。其實今日兩岸關係已是冰封；中美之間，也不順暢。中國駐美大使出缺超過3個月，歷時最長，從沒試過；兩國高層見面，遙遙無期。

 

　　美國國防部長多次提到希望和中方重開直線電話，以作護欄，但中方一直冷回應。若雙方國防部長有直線電話，就可以避免偶發事件所引致的誤判。中方的態度十分之簡單，你美國不能在政治上不斷切香腸，侵害北京利益；在軍事上不斷挑釁，干擾南海東海，卻叫中國提供護欄。

 

　　之前，國家主席習近平首度點名批評美國，不能容忍美方講一套做一套，對話時說不想冷戰，卻拉幫結派打擊中國；由炒作氣球事件到對台加碼軍售，從迫日荷禁止對華供應芯片到胡亂制裁中國公司等，手段層出不窮。

 

　　北京在審視美國圍堵同時，如何推動經濟發展；在守住核心紅線時，亦避免中美擦槍走火。但問題是美國不想見到中國發展壯大。

 

　　當中國巴西宣布未來貿易不用美元，而以本幣結算；剛結束訪華返國馬來西亞總理安華亦表示沒理由仰賴美元，正研究讓馬中貿易改以本幣交易。當習近平表示支持，建議設立亞洲貨幣基金組織，取代美國主導國基會。美國人會甘心把美元地位拱手相讓嗎？

 

　　現在正值百年未有大變局，東海南海戰凶勢危，港人不能掉以輕心。
　　

 

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