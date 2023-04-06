在清明假期前，筆者接受內地第一財經訪問討論本地匯率問題，內容頗具參考價值。在本周二（4日）早上，由於港匯觸及7.85弱方兌換保證，為捍衛聯繫匯率，香港金管局在紐約時段承接約71.04億港元賣盤。隨著金管局再度從市場買入港元，香港銀行體系總結餘將降至699.15億港元。

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此前在周末，產油國減產導致油價大升，進一步加大環球通脹壓力，環球中央銀行加息預期再次升溫，連升五日後，周二上午港股再度轉弱，上午恒生指數一度受壓。

短期而言，隨著聯儲局5月繼續加息，港元匯率轉弱對港股有一定影響，但要考慮到未來人民幣在香港越來越重要，美國貨幣政策對港股影響會逐步弱化。從這次金管局的操作來看，已經反映出第一季度後資金外流的情況存在，從第二季度開始資金流動角度來看，可以更多理解為一次性事件，短期來看依然對資本市場有壓力，但目前難以斷定是一個趨勢性的事件。

在資金流動的背後，美國的息率政策尤其值得關注。當中，聯儲局的決策是在通脹目標和宏觀審慎目標之間尋求一個折衷，目前存在的機會是在5月之後停止加息。不過，在年內維持高利率，同時適度提升其通脹容忍度。目前維持未來可能還會有一次加息、聯儲局年內不會減息的判斷。就目前來看，原油上升風險還未變成現實壓力，暫時不需要進一步調整對加息幅度的理解。

除了利率政策之外，目前歐美銀行危機風險暫時得到控制，短期對內地市場影響較小，不過，歐美銀行危機的餘震仍需持續追蹤。雖然歐美監管部門及時出手使得危機並未發生進一步擴散，但未來各類風險事件繼續出現的機會可能會逐步增加，直至歐美經濟陷入衰退。在環球系統性風險爆發之前，美股較大機會將在高位震盪，若然美國經濟呈現衰退，港股或多或少會受到地緣因素的影響。受益於內地溫和復甦的經濟基本面，部分個股仍有機會走出獨立的表現。

不能否認，聯儲局在過去一年多持續加息，對港股有一定的負面影響。但長期來看，隨著聯儲局加息影響全面消化，內地經濟發展的正面影響會繼續提高。隨著人民幣在本地的使用規模逐步提升，外圍貨幣政策對資本市場的中長期影響將遞減。