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06/04/2023

【經濟不停學】如何成為自己的股票分析師（二）

#理財 #股票分析師
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分析股票的步驟：

1）行業分析：幾乎所有行業均有可供閱覽的公開資料，例如公司年報已可為投資者提供足夠的行業及對公司前景的看法，同時亦會告訴投資者有關公司主要及次要競爭對手的資料，投資者只要閱讀兩、三家相同行業的上市公司年報，就會更加了解該行業的狀況。

 

2）商業模式：你應該注意公司的強項與弱點—可能是一家極具實力的公司在一個弱勢的行業，又或一家沒有競爭力的公司在一個旺盛的行業。公司的強項通常反映在品牌獨特性、產品、客戶及供應商等之上。你可以從年報、貿易雜誌及網站了解到公司的商業模式。

 

3）財政狀況：了解一家公司的財政狀況，是分析股票時必需的步驟，不了解財政狀況，你就難以像一個分析員般去思考，你要了解公司的資產負債表、損益帳及流動帳。通常財務報表上的數字較年報的用字更重要。

 

4）管理質素：一家公司的管理質素對於股票分析員而言是個具爭議的因素，常言道：「世上沒有最好或最差的公司，只有最好或最差的管理」，因為主要的行政人員掌握了公司的未來。你可以透過網絡去搜找公司的管理及董事局成員的資料，從而大概知道公司的質素。

 

5）增長分析：股價是跟隨盈利的，要知道股價未來傾向上升或下跌，你就需要知道上市公司未來的盈利表現。然而，世上沒有公式能快速告訴你未來的盈利會怎樣，故分析員會參考過往的銷售增長及邊際利潤，以及相關行業的盈利趨勢後才作出分析。

 

6）估值：當你了解到未來的盈利時，下一步就是要知道一家公司的價值。究竟一家公司的股票應該值多少？分析員需要知道，相對於公司的價值，相關股票的合理價是多少。然而，這沒有正確答案，因為不同的分析員會用根據不同的指標去作判斷。價值型投資者會看內在價值，而增長型投資者則關注盈利潛力，故高市盈率公司必須有較大的價格升幅，才令增長型投資者認為現價合理。

 

7）目標價：最後一步是設定目標價。當你對於預測未來盈利的不同方法有一定了解，就可以將預測每股盈利(EPS)乖以預測最高及最低市盈率(P/E)，以計算最高及最低目標價。最高及最低目標價就可視為未來股價的上落範圍，你亦可以藉此達到你的目的。

《經濟通資深市場分析師鄭廣復》

 

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