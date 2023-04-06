《Make Money》營業額可去到7位數字！直播帶貨喺香港行得過？

呢排成日聽到「直播帶貨」概念，都係因為TVB同淘寶嘅合作，有關直播收睇人數同銷售數字頻頻報捷。直播帶貨喺內地非常普遍，更加將一個又一個網絡素人打造成為大紅人，呢種新興嘅商業模式喺香港又可唔可以彈起呢？





直播一哥曾經5分鐘內賣出15000支唇膏



新冠疫情前年爆發，企業接連節流減少職位，唔少人曾經過住無工開嘅日子。另外，疫下經濟令網購成為主流，並逐漸催生「直播主」，喺網上試用同推銷產品，透過出色嘅口才同推銷技巧，引起唔少消費者留意，商品銷量急速上升，直播帶貨隨之爆發。



所謂嘅「直播帶貨」，係指主播喺鏡頭前面近距離展示、推銷同試用產品，消費者睇住直播，有啱心水嘅產品就可以線上落單。喺內地，先有淘寶，再有京東同拼多多，之後仲有小紅書、快手、B站等，愈嚟愈多平台都提供直播帶貨，唔同嘅網絡紅人亦都誕生。



有「直播一哥」之稱嘅電商主播李佳琦，曾經幫某隻品牌嘅唇膏喺線上推銷，成功喺5分鐘內賣出15000支唇膏，銷售、收入定人氣都急升。另外，有服裝網店嘅創辦人接受傳媒訪問嗰陣，提到最高紀錄試過一場直播引嚟超過2000人收睇，營業額更加去到7位數字，更加為網店每年帶嚟過千萬營業額。嘩，聽落都覺得爽呀！



TVB同HKTV想喺直播帶貨創出新天



直播帶貨唔止帶挈一啲網絡素人，香港電視同網購平台都玩埋一份。TVB喺今個月初宣布同淘寶合作月2舉辦48場直播帶貨，由旗下藝人做直播主。第一場直播銷售額突破2350萬，累計觀看人數超過320萬。據報第二場直播全場銷售額7320萬元人民幣，是首播嘅三倍幾。對比東方甄選近期場均1000萬至2500萬嘅成交額，TVB同淘寶合作嘅直播帶貨可以話氣勢如虹呀。



轉型成為網購平台嘅HKTV亦唔執輸，宣布旗下HKTVmall直播購物頻道「HKTVLive」會喺今年4月中旬試播，第一階段支援70條直播頻道，預計喺5月正式推出。呢個直播頻道會以即時同觀眾之間互動，直接接觸超過150萬潛在客戶，大中小型企業都可以享有3%嘅極低佣金。面對TVB嘅挑戰，HKTVmall母企香港科技探索表示未驚過，直言靠明星做直播帶貨未必keep到咁耐，公司有信心keep住電商龍頭地位。



直播帶貨唔係全無問題



不過，直播帶貨涉及到唔少問題，其中一個致命傷係點樣將流量轉化成為生意。當然，頭先提到嘅李佳琦係個相當成功嘅例子，但都試過有本地藝人北上開直播帶貨，直播8個鐘得大約1000人收睇，銷售量相當低。同埋，比起實體店嚟講，直播帶貨由主播隔空同消費者推銷產品，更加要畀到消費者信心同好嘅體驗，產品質量足唔足以令消費者滿意，唔會感到受騙而退貨，係保持流量同生意嘅一大關鍵。



雖然直播帶貨係一個唔錯嘅商機，但喺香港實在唔流行。畢竟港人慣咗去實體店消費，就算上網買嘢都會睇網上討論區同影片評論，好少會專登有人開直播sell產品，本身市場規模亦唔算龐大同成熟，好難短時間改變到呢種消費模式。雖然TVB同HKTV呢兩間大機構都想喺直播帶貨創出新天，但係呢條路似乎唔易行喇！