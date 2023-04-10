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10/04/2023

金融業荊棘滿佈！全球資金緊縮，風險無處不在！銀行、保險公司、金融機構隨時踩地雷？Greed is Good？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　2023年首季過去了，在這三個月內，先是美國矽谷銀行破產，也造成第一共和銀行等地區性銀行的骨牌效應。接下來是瑞士信貸破產風暴，一家百餘年的大型資產管理銀行瞬間冰消瓦解，這是令人難以想像的事。

 

　　老牌荷里活明星Michael Douglas米高德格拉斯1987年有一套經典電影，名為《華爾街》，執導的是大導演Oliver Stone奧利華史東，他本人憑這套電影獲得當屆金像獎最佳男主角，電影有一句經典對白：Greed is Good。

 

 

　　在資金寬鬆，銀根氾濫的年代，各行各業，尤其是科技產業有著美好想像的未來，但是在資金緊縮的環境下，新的全球金融風暴正在形成，金融業到底有多少個黑洞，根本沒有人知道。

 

　　全世界經歷過長期的低利率，很多金融環境出現了一個巨大的扭曲，低利率時代，資金獲取太容易，金融機構完全不去考慮創新，進而變得貪婪，Greed is Good嘛！

 

　　SVB矽谷銀行和瑞士信貸同樣是破產，矽谷銀行的倒閉，並非典型的金融詐騙或者醜聞，本來的資產配置也不會致命，矽谷銀行本來是好銀行，吸收矽谷創業家很多存款，矽谷銀行在破產前半年，股價一度攻到763美元，一夕之間倒閉，是經營者的一念之差，把公司搞垮了。

 

 

　　SVB最大的錯誤，就是錯配，把矽谷的邏輯用在華爾街的金融遊戲身上，他們非常透明，和你想見的金融醜聞完全相反，而正正是他們的透明，讓這件事成為醜聞。瑞士信貸則是長期以來的經營不善，管理層也不正面思考如何去識別風險，甚至偏離原有的經營軌道，累積到最後，只能兩手一攤，國家出來善後。

 

　　過去40年，每一次利率從低攀升，都陪伴著危機，從1983年拉丁美洲國際危機，到2008年金融海嘯等多次重大經濟事件，每當低利率，資金寬鬆，錢來得容易，大家就會失去風險意識，金融業也變得貪婪，歷史是不斷重演再重演，聯儲局從去年暴力加息18次，利率由零上升到接近5%，這好比投下一個金融震撼彈。

 

　　矽谷銀行從2008年金融海嘯開始到2021年，存款每一年成長高達三成，相對同期美國四大銀行，摩根大通、美國銀行、花旗銀行、富國銀行只有7.3%，這份成績表，令該行的員工薪酬也水漲船高，平均年薪超過250,000美元，曾經是薪酬最高的美國上市銀行，當大家都陶醉在歌舞升平之中，卻不是他們的資產負債表已經嚴重扭曲。

 

　　資金來自存款，銀行存款是負債，必須放貸，靠借貸才能夠賺取息差，支付存戶的利息，當放款速度跟不上存款的成長，又如何畀客戶利息呢？

 

　　太貪心，吸收大筆零息資金，短債長投，不料碰到科技寒冬，客戶集中提領，週轉不靈，引發倒閉。

 

　　瑞信去年仍名列全球500大企業，2008年金融風暴，它是少數倖免於難的贏家。近年醜聞弊案，資金慢性失血，又遇上市場集體恐慌，大股東不願再注資，推倒信任的最後一張骨牌。曾叱吒風雲，如今竟淪落至此。

 

 

　　所以，在全球資金緊縮浪潮下，金融業的黑洞，可能陸續暴露，風險無所不在，稍不小心踩到地雷，一下子就粉身碎骨了，銀行、保險公司、金融機構出現問題，絕不會停止。即使現在沒事，未來也可能會碰到。

 

 

　　它並非遠在天邊的事，天真、短視、貪婪、恐懼，都在我們身旁，無法賭它會不會集中爆發，只能為風險升高預作準備。

 

　　在殘酷的金融世界，沒有永遠的真理，只有殘酷的現實。

 

 

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