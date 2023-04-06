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06/04/2023

回南天換季 | 發現衣物穿窿？可能係衣魚作怪！3大方法杜絕衣魚出沒！仲有一個地方要留意？

#回南天 #換季 #衣物 #衣魚 #轉季 #潮濕 #蠹魚 #衣服 #書籍 #纖維 #乾燥 #氣味 #收納
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Text: Sammy Leung

　　潮濕的天氣真的令人很難受，家中牆壁常常滴水、晾曬衣物又難以乾透，相當麻煩。而正處於轉季的時候，大家開始收拾家中衣物，有沒有發現有衣魚的出現呢？家中如果出現衣魚，分分鐘會咬破衣物及書本，所以大家在潮濕的天氣一定要注意。今次etnet為大家整合了幾個防止衣魚出現的方法，大家收拾家中的時候可以注意一下！

 

衣魚喜歡陰暗環境！連書櫃都要留意？

 

　　蠹魚，俗稱書蟲、衣魚等，這種昆蟲身體呈長長、銀灰色。衣魚其實四季都會有機會出現，不過，衣魚較喜歡陰暗及潮濕的環境，所以一旦家中遇上潮濕天氣，冰箱底部、地磚的裂縫都有機會出現牠們的蹤影。另外，衣魚喜歡咬破衣服、書籍、纖維，一個不小心，不只是你的衣櫃，就連書櫃可能會成為牠們的生活地方。

 

　　雖然衣魚除了咬破衣服、書籍外，對人體未必有害，但大家都要小心自己會否對衣魚有過敏反應。

 

(圖片來源：istock)

 

防止衣魚出現方法│1.保持家中環境乾燥

 

　　衣魚喜歡陰暗潮濕的環境，所以第一件要做的事就是保持家中環境乾燥，只要沒有潮濕及有空隙的環境，牠們就會消失。大家在轉季及回南天，可以使用抽濕機，以保持家中濕度不要太高。

 

防止衣魚出現方法│2. 以氣味驅趕昆蟲

 

　　不少昆蟲都害怕樟腦丸、薰衣草等味道，所以大家可以放一些在家中或衣櫃裏，驅趕衣魚及其他家居昆蟲！

 

防止衣魚出現方法│3.收納衣物及書本要注意

 

　　大家是如何收納不合季節的衣物呢？因衣魚除了會吃普通的食物外，更會吃紙張、纖維、昆蟲屍體等等，如果你的衣物和書本沒有收拾好，就有機會被咬破。大家收納不合季節的衣物時，可以做膠袋包好；另外，都不要把報章雜誌放在家中的角落。

 

(圖片來源：Sarah Brown on Unsplash)

 

 

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